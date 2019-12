Nach einem Trickbetrug in Essen-Altendorf sucht die Polizei nach den Tätern.

Essen. Zwei Betrüger haben einen 83-Jährigen in Altendorf hereingelegt. Während ein Täter dem Senior die TV-Programme zeigte, machte der andere Beute.

Essen-Altendorf: Falsche TV-Techniker erbeuten Geldkassette

Zwei Trickbetrüger haben einem Senioren (83) im Holdenweg in Essen-Altendorf eine Kassette mit Bargeld gestohlen.

Wie die Polizei am Montag berichtete, klingelten die beiden Unbekannten am Freitag um 11.25 Uhr bei dem 83-Jährigen und gaben sich als Fernsehtechniker aus. Einer der Männer betrat gemeinsam mit dem Senioren das Wohnzimmer, um die Fernsehprogramme durchzugehen, während der andere Mann sich offenbar in der Wohnung umschaute.

Kurze Zeit später verließ das Duo die Wohnung und der 83-Jährige stellte fest, dass eine Kassette mit Bargeld fehlte.

Der erste Unbekannte soll etwa 40 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß sein. Er trug eine Brille, war dunkel gekleidet und sprach akzentfrei Deutsch. Der zweite falsche Fernsehtechniker soll etwa 35 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß sein. Er war ebenfalls dunkel gekleidet.

Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer der Polizei 0201/829-0 zu melden.