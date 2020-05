Nach einem Überfall auf eine Seniorin in Essen-Altenessen sucht die Polizei nach zwei Tätern.

Kriminalität Essen: 82-Jährige an der Haustür in Altenessen überfallen

Essen. Zwei Unbekannte fingen eine Seniorin an ihrer Wohnadresse ab, drängten ihr Opfer in die Diele. Sie durchwühlten Schränke und flüchteten mit Geld.

Unbekannte haben am Montag in Altenessen-Nord eine Seniorin an der Haustür überfallen und Bargeld der Frau erbeutet. Die Kripo sucht Zeugen.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, kehrte die 82 Jahre alte Frau gegen 10 Uhr kehrte zu ihrer Wohnung in der Umgebung Schürenfeld/Loskamp zurück, als sie von zwei Männern abgefangen wurde. Sie wollten angeblich aus Sicherheitsgründen ihre Wohnung überprüfen.

Als die ältere Dame die Tür öffnete, drängte das Duo sie in die Diele. In der Wohnung durchwühlten die Täter Schränke, fanden Bargeld und flüchteten mit ihrer Beute. Die Kriminellen sind 35 bis 40 Jahre alt, haben dunkle Haare und sollen ein arabisches Aussehen haben. Einer von ihnen ist zirka 1,90 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Der Komplize hat eine dickliche Figur und ist zirka 1,70 Meter groß.

Der Ermittler des Raubkommissariats fragt: Wer hat vor 10 Uhr oder danach verdächtige Beobachtungen im näheren Umfeld der Straßen Schürenfeld, Loskamp oder Bischoffstraße gemacht? Die Essener Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

