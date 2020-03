Eine 77-Jährige wurde in Essen-Leithe überfallen und beraubt.

Kriminalität Essen: 77-Jährige am helllichten Tag in Leithe überfallen

Essen. Ein Unbekannter überfiel hinterrücks eine Seniorin auf dem Gehweg der Elsterbuschstraße. Der Mann erbeutete eine Handtasche und flüchtete.

Nach einem Handtaschenraub in Essen-Leithe sucht die Polizei nach einem unbekannten Kriminellen. Der Mann hat am Samstag gegen 10.55 Uhr eine 77-Jährige auf dem Gehweg an der Elsterbuschstraße überfallen.

Mit seiner Beute flüchtete der Täter in Richtung Ottostraße. Eine Zeugin hörte die Hilferufe der 77-Jährigen und alarmierte die Polizei. Zwei weitere unbekannte Zeugen nahmen zu Fuß die Verfolgung des Tatverdächtigen auf, konnten ihn aber nicht einholen. Auch eine Nahbereichsfahndung der Polizei blieb erfolglos.

Der Räuber soll etwa 20 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß und von schlanker Statur sein. Er war mit einem dunklen Trainingsanzug bekleidet. Die Polizei bittet die beiden unbekannten Zeugen sowie weitere Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden.