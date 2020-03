Essen: 73.000 Besucher beim Parkleuchten in der Gruga

Essen. Das Parkleuchten lockte diesmal deutlich weniger Besucher in die Gruga als in den Vorjahren. Gut besucht war die „Nacht der Lichter“.

Rund 73.000 Besucher bestaunten in diesem Jahr das Parkleuchten im Grugapark. Das waren deutlich weniger als in den vergangenen beiden Jahren, als jeweils mehr als 100.000 Gäste ein Ticket an den Kassenhäuschen lösten. Diesmal verhagelte das schlechte Wetter den Veranstaltern die Bilanz. Gleichwohl zeigt sich die Parkverwaltung zufrieden.

„Diese Zahl freut uns sehr, da wir in diesem Jahr bis auf wenige Ausnahmen fast nur Regenabende hatten“, so Grugapark-Sprecherin Christina Waimann. Zudem musst der Park wegen Sturmgefahr mehrmals geschlossen werden.

Pinguine, Delphin und Palmen waren beliebte Fotomotive

Mit rund 11.000 Besuchern war die „Nacht der Lichter“ am Samstag, 15. Februar, der am besten besuchte Tag des Parkleuchtens. Bis Mitternacht konnte Besucher im Grugapark flanieren. Besonders beliebte Fotomotive seien die Pinguinparade auf der Kranichwiese gewesen, der Delphin im Rosengarten und die Palmen im Staudengarten.

Dass auch Bäume und andere Pflanzen durch Lichtinstallationen in Szene gesetzt wurden, sei laut Rückmeldungen von Besuchern ebenfalls sehr gut angekommen. Ein Highlight war demnach auch die Videoinstallation im Musikpavillon.

Der Termin für die 12. Auflage des Parkleuchtens steht bereits

Der Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld und sein Team hatten den Grugapark bereits zum elften Mal illuminiert. Der Termin für das nächste Parkleuchten steht bereits: Fans des Lichterreigens können sich die Tage vom 30. Januar bis zum 7. März im Kalender vormerken.