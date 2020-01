Nach einem Überfall in Essen-Bochold sucht die Polizei nach einem Räuber.

Essen. Ein Rentner rang in Bochold mit einem Räuber. Als sich Zeugen einschalteten, flüchtete der Kriminelle - um kurze Zeit später zurückzukehren.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Essen: 71-Jähriger auf Parkplatz überfallen und beraubt

Ein Unbekannter hat einen 71-Jährigen auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Bottroper Straße in Essen-Bochold überfallen. Der etwa 28 bis 30 Jahre alte Täter erbeutete den Koffer seines Opfers. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Wie die Behörde am Montag berichtete, verließ der Senior den Laden am Sonntag gegen 20.55 Uhr. Als er an seinem Auto ankam, wurde er zu Boden gestoßen. Der Unbekannte versuchte, ihm den Koffer zu entreißen. Doch der Rentner wehrte sich und rief laut um Hilfe.

Als sich zwei Zeugen einschalteten, flüchtete der Täter zunächst

Zwei 18 und 27 Jahre alte Zeugen schalteten sich ein, der Täter flüchtete, um kurz darauf aber wieder zuzuschlagen: Als der 71-Jährige seinen Koffer in den Kofferraum seines BMW gelegt und sich ans Steuer gesetzt hatte, öffnete der dreiste Kriminelle die Heckklappe und griff sich seine Beute.

Anschließend flüchtete er über die Bottroper Straße in Richtung Stadtmitte. Der 27-jährige Zeuge verfolgte den Tatverdächtigen, bis er in einen weißen Kastenwagen mit rumänischem Kennzeichen stieg, der in Richtung Stadtmitte davon fuhr. Das Fahrzeug hatte keine Heckscheibe und eine der beiden Rücklichtverkleidungen war gebrochen.

Der als südosteuropäisch beschriebene Täter trug bei der Tat eine blaue Hose und eine Ledermütze. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder dem flüchtigen Kastenwagen geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden.