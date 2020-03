Essen: 44-Jähriger mit Haftbefehl fliegt im Hauptbahnhof auf

Essen. Die Bundespolizei hat einen 44-Jährigen im Essener Hauptbahnhof festgenommen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor: 45 Tage Freiheitsstrafe.

Die Bundespolizei hat am Essener Hauptbahnhof einen 44-Jährigen aus dem Verkehr gezogen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor. Nun muss er eine Freiheitsstrafe von 45 Tagen verbüßen.

Wie die Behörde am Montag berichtete, haben Beamte den am Mann am Sonntagmorgen auf ihrem Streifengang überprüft. Schnell stellte sich beim Abgleich seiner Personalien mit dem Fahndungssystem heraus, dass der deutsche Staatsangehörige von der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg gesucht wurde.

Er war wegen des Erschleichens von Leistungen in mehreren Fällen zu einer Geldstrafe von 675 Euro verurteilt worden, die er jedoch offensichtlich nie zahlte. Auch am Sonntag kam der 44-Jährige einer Zahlungsaufforderung nicht nach. Er wurde von den Bundespolizisten festgenommen.