Essen: 18-Jähriger in Unterhose beleidigt Polizisten

Essen. Junger Mann stand fast nackt in einem Grüngürtel in Bergeborbeck. Eine Spaziergängerin rief die Polizei. Beamte mussten den 18-Jährigen fesseln.

Ein junger Mann, der nur mit einer Unterhose bekleidet in einem Grüngürtel steht: Dieser Anblick an der Heegstraße in Bergeborbeck hat eine Spaziergängerin am Mittwochmorgen dermaßen irritiert, dass sie die Polizei rief.

Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, hatte sich der 18-Jährige zwar wieder angezogen, beleidigte jedoch die Polizisten. Als er mit einem Arm eine Ausholbewegung machte, als wolle er zuschlagen, wurde er von den Beamten zu Boden gebracht und gefesselt, berichtete die Behörde am Donnerstag.

Nachdem seine Identität geklärt war, beruhigte er der junge Mann wieder und durfte seiner Wege gehen. Warum er nur mit einer Unterhose bekleidet in der Gegend herumstand, konnte er den Beamten nicht erklären.

