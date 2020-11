Essen Nach schwerer Krankheit ist der langjährige Auslandsreferent der Caritas im Ruhrbistum gestorben. Ein Nachruf auf Rudi Löffelsend.

Er starb nach kurzer, schwerer Krankheit in der Nacht zu Allerseelen, und das passte zu ihm, er war auch auf dem letzten Meter Katholik durch und durch. Rudi Löffelsend, der langjährige Auslandsreferent der Caritas im Bistum Essen, ist tot.

In Erinnerung bleibt ein Mann, der wie wenig andere die Caritas im Wortsinn verkörperte, einer, der Tausenden Menschen auf der ganzen Welt half, schnell und unbürokratisch, einer, der das Motto des Verbandes „Not sehen und handeln“ zweifellos gelebt habe, wie Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck am Montag sagte. Ein grummeliger, großartiger Mensch mit einem großen Herzen für die Benachteiligten, für die Notleidenden, die Hungernden, die Geflüchteten.

Ein pralles Leben

Löffelsend, geboren 1950 im niederrheinischen Schiefbahn bei Krefeld, gelernter Schriftsetzer und Sozialpädagoge, leidenschaftlicher Pfadfinder, war für viele das Gesicht der Caritas im Ruhrbistum. Ein wahres Schwergewicht, menschlich wie körperlich. Man konnte als Journalist und Freund nächtelang mit ihm zusammensitzen, und den Geschichten lauschen, die in mehreren Leben Platz gefunden hätten.

Wie er und der Papst damals durch die subversive Polenhilfe in den achtziger Jahren quasi im Duett das polnische Regime in die Knie zwangen (natürlich mit dem ihm eigenen Augenzwinkern erzählt), von dem Waisenhaus in Rumänien, das ihm bis zuletzt ein Herzensanliegen war, von den abenteuerlichen Touren in den Balkan-Kriegen, wo er mit einem Kirchenlied auf den Lippen durch die lebensgefährliche Sniper-Allee in Sarajewo fuhr. Die Geschichten aus Sri-Lanka, aus der Türkei, aus der Ukraine, und denen aus dem Irak, wo er auch nach seiner Pensionierung ehrenamtlich Geflüchteten half.

Weitere Themen Er hat die Caritas verkörpert - Rudi Löffelsend ist tot

Humor und Improvisationstalent

So heikel auch manche Missionen waren, Löffelsend meisterte sie immer mit einer Mischung aus Schlitzohrigkeit, brummigem Humor, einem bemerkenswerten Improvisationstalent und einer ordentlichen Portion niederrheinischer Gelassenheit. „In Erinnerung bleiben zahlreiche beeindruckende und außergewöhnliche Initiativen und Aktionen, mit denen er Menschen in ihrer Not helfen konnte und so den guten Namen der Caritas im Ruhrbistum in vielen Länder dieser Welt bekannt gemacht hat“, so Ruhrbischof Overbeck. „Wir haben einen Menschen, Macher und echten Freund verloren“, so Markus Kampling, der stellvertretende Vorsitzende der Caritas Flüchtlingshilfe Essen, die Löffelsend bis zu seinem Tod leitete.

1998 erhielt er für seine Verdienste das Bundesverdienstkreuz, vor zwei Jahren zeichnete ihn die Stadt Essen mit der Ehrenplakette aus. „Der Tod von Rudi Löffelsend macht mich tief betroffen", so Oberbürgermeister Thomas Kufen. „Denn mit ihm geht nicht nur ein großer und verdienter Bürger unserer Stadt, sondern auch ein langjähriger Weggefährte und Freund. Wie kein anderer hat Rudi Löffelsend sich haupt- und ehrenamtlich insbesondere für die Flüchtlingshilfe engagiert, war zugleich guter und nahbarer Ansprechpartner für alle, die Hilfe suchten. Mit seiner anpackenden und direkten Art wird er mir und vielen Essenerinnen und Essenern fehlen."

Auf seinem Grabstein, so erzählte Löffelsend einmal, solle in einer Ecke ein Kreuz stehen, in die andere ein Kreis mit einem Punkt darin. Für ihn als alten Pfadfinder heißt das: „Aufgabe erledigt, bin nach Hause.“ Rudi Löffelsend wurde 70 Jahre alt.