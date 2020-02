Entlastung für Schule an der Raadter Straße

Der Neubau an der Hatzper Straße soll für mehr Platz sorgen und die Grundschule an der Raadter Straße entlasten. Die gemeinsame Grundschule an der Raadter Straße, das Haus des Lernens mit angegliederter Kita, war erst im August 2014 eröffnet worden. Schnell war klar: Sie ist zu eng.

Der Unterricht für einige Klassen findet deshalb schon seit Beginn des Schuljahres 2019/2020 in Containern statt, die sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite befinden.