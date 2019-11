Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine Vorgabe der Europäischen Union

Der Bau des Fischlifts am Baldeneysee geht laut Ruhrverband auf die 2010 von der Europäischen Union beschlossene Wasserrahmenrichtlinie zurück. Die EU verlangt, dass Flüsse bis zum Jahr 2027 in einem ökologisch guten Zustand sind. Fische sollen die Flüsse durchschwimmen können. Aufgrund der Wehranlagen ist dies in der Ruhr nicht möglich. Durch den Bau von Fischliften und Fischtreppen soll zum Beispiel der Lachs seine ehemaligen Laichgründe in der Ruhr und im Deilbach wieder erreichen können.