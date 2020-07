Wieder ist eine Senioren in Essen Opfer von Trickdiebinnen geworden. Die beiden Frauen erbeuteten Schmuck und Bargeld - und flüchteten.

Blaulicht Dreiste Trickdiebinnen erbeuten in Essen Schmuck und Geld

Essen. Wieder ist eine Senioren in Essen Opfer von Trickdiebinnen geworden. Die beiden Frauen erbeuteten Schmuck und Bargeld - und flüchteten.

Eine Seniorin im Essener Stadtteil Überruhr-Hinsel ist am Montag (29. Juni) Opfer von dreisten Trickdiebinnen geworden. Der Essenerin wurden Bargeld und Schmuck gestohlen.

Gegen 18.30 Uhr klingelte eine unbekannte Frau an der Wohnungstür der Seniorin und gab an, dass sie eigentlich zu einer Nachbarin wollte. Deshalb bat sie um einen Zettel, um der Nachbarin eine Nachricht hinterlassen zu können. Als die Seniorin der Unbekannten dann einen Zettel gab, stand plötzlich eine weitere Frau im Hausflur. Diese hatte eine Decke um sich gewickelt.

Plötzlich steht eine zweite Frau im Hausflur der Seniorin

Die erste Frau fing anschließend an, mit dem Hund der Seniorin zu spielen. Erst als die beiden unbekannten Frauen wieder gegangen waren, bemerkte die Seniorin, dass ihr Bargeld und Schmuck gestohlen wurden.

Die beiden unbekannten Frauen sprachen gebrochenes Deutsch und unterhielten sich in einer Fremdsprache miteinander. Beide haben dunkle Haare. Zeugen, die in der Nähe der Straßen Salierweg, Bruktererhang, Sonderfeld und Langenberger Straße Verdächtiges beobachtet haben, oder sonstige Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden.

Die Kriminalpolizei rät: „Lassen Sie im Zweifel niemanden in die Wohnung“

Außerdem warnt die Polizei vor derartigen Trickdiebstählen. Kriminelle versuchen immer wieder, unter verschiedenen Vorwänden, Zugang zu Wohnungen von älteren Menschen zu bekommen, um diese dann zu bestehlen. Meist arbeiten die Täter arbeitsteilig, einer lenkt das Opfer ab, während der andere - oft unbemerkt - in der Wohnung nach Geld und Wertgegenständen sucht. Deshalb ist es wichtig, keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Die Kripo rät: „Seien Sie stets misstrauisch und hinterfragen Sie die Absichten Ihres Gegenübers. Lassen Sie im Zweifel niemanden herein, den Sie nicht kennen.“