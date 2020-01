Mülheim/Essen. Aktion „Smartech“ wird bis zum 8. Februar begeistern

Die Zukunft schon heute interaktiv im RRZ erleben

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,

heute startet unsere besondere Aktion „Smartech“. Haben Sie bereits unseren Funkspot zur Aktion gehört? In diesem schickt der Kühlschrank eine SMS, wenn die Butter zur Neige geht … Was hier scherzhaft gemeint ist, kann möglicherweise in einigen Jahren zu unserem Alltag gehören.

Wer beschäftigt sich nicht ab und an mit Visionen, wie Technik in Zukunft unser Leben leichter machen könnte? Vor über 50 Jahren ist die Menschheit auf den Mond geflogen – mit der Leistung von Computern, die weniger konnten als unser Smartphone, das wir heute in der Hosentasche mit uns tragen – doch wie sieht diese Entwicklung in den nächsten 50 Jahren aus?

Wir wagen einen Ausblick und lassen in unserer interaktiven Ausstellung die virtuelle Technik der Zukunft Einzug in unser Zuhause halten: Dies ist die Deutschlandpremiere dieser Ausstellung – mit Auftakt im RRZ hier in Mülheim, das sich ab diesem Jahr ebenfalls in eine neue Zeitrechnung begeben wird – ich meine natürlich den anstehenden Umbau unseres Centers: Ab Mitte 2020 beginnen die Abbrucharbeiten, um das neue Rhein-Ruhr Zentrum entstehen zu lassen.

Wir sehen uns in der Zukunft – in Ihrem RRZ!

Herzlichst, Ihre

Heike Marzen

Center Managerin

Die Zukunft gehört denen, die an die Wahrhaftigkeit ihrer Träume glauben.“ Das sagte schon Eleanor Roosevelt. Dieser Spruch passt sehr gut im Zusammenhang zu der spektakulären Aktion „Smartech“, die vom 29. Januar bis zum 8. Februar im Rhein-Ruhr Zentrum zu bestaunen ist.

Wie wird der Alltag aussehen?

Wie werden wir demnächst leben? Wie verändern sich unser Arbeiten und unser Alltag? Was bringen die kommenden Zeiten? „Bei uns gibt es ab heute Antworten darauf“, betont Center Managerin Heike Marzen: „Technologische Innovationen, Roboter-Technologien, Virtual-Reality-Anwendungen und spannende Entwicklungen in den Technologien der nahen Zukunft können erlebt werden.“ Dazu gibt es noch faszinierende physikalische Experimente, die wirklich verblüffen.

Mitmachen erwünscht

Dabei soll sich niemand wie in einem Museum vorkommen, bei dem nur geschaut und nichts angefasst werden darf – im Gegenteil. Schließlich handelt es sich um eine Mitmach-Ausstellung: Alles ist testbar, jede der eingerichteten Zonen Home, Café und Shop ist interaktiv. Die Besucherinnen und Besucher sind dazu eingeladen, Roboter zu steuern, mit ihnen zu sprechen und sie sogar zu umarmen.

„Das ist eine wirklich außergewöhnliche Aktion, die speziell für die Einkaufscenter der ECE entwickelt wurde und an Standorten in ganz Europa schon sehr erfolgreich lief“, betont Heike Marzen: „Dass hier bei uns in Mülheim die Deutschland-Premiere stattfindet, macht uns natürlich schon ein wenig stolz und auch glücklich.“ Vom RRZ aus startet die Aktion zur Tournee durch die ganze Bundesrepublik – aber vorher lohnt sich sicher ein Besuch vor Ort!

>>> Rosenmontag regulär geöffnet

Die einen sind total jeck und feiern Karneval; die anderen sind die „Faschings-Muffel“, die dem bunten Treiben lieber aus dem Weg gehen. Warum nicht also einfach einen schönen Shopping-Tag daraus machen? – Die Geschäfte im RRZ haben am Rosenmontag, 24. Februar, von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Das Leben im RRZ geht ganz normal weiter: Erst schön durch das Center bummeln, in Ruhe schauen und einkaufen, danach gut essen und zum Abschluss noch ins CinemaxX-Kino – so könnte ein perfekter Tag im RRZ aussehen.

Traumpaar Mülheims gesucht

Foto-Aktion vom 12. bis 14. Februar

12. bis 14. Februar: Fotoaktion im RRZ. Foto: RRZ

Rechtzeitig zum Valentinstag suchen wir vom 12. bis zum 14. Februar das Traumpaar Mülheims: Paare können sich in unserer Love-Lounge vor den großen RRZ-Buchstaben fotografieren lassen und bekommen ein Exemplar als Andenken sofort mit. Ein zweites Exemplar wird an unserer Fotowand ausgestellt und die Besucher des Rhein-Ruhr Zentrums können bis zum 22. Februar ihren Favoriten auswählen.

Das Mitmachen lohnt sich, denn dem Gewinnerpaar winkt ein Shopping-Gutschein in Höhe von 200 Euro. Und auch die Besucher dürfen sich freuen, wenn unter allen Teilnehmern am Ende vier weitere Gutscheine zu je 50 Euro verlost werden.

Showroom öffnet auch für Besucher

Ab Februar wird es im Showroom zum neuen RRZ im EG 2 (gegenüber H&M) immer donnerstags von 14 bis 15.30 Uhr eine Info-Stunde für interessierte Besucher geben.

Für Fragen und Informationen rund um das neue RRZ stehen Center Managerin Heike Marzen und Leasing Manager Maximilian Salm zur Verfügung und freuen sich über jeden Interessenten, der in dieser Zeit vorbeischaut. Im Showroom sind zudem nicht nur Visualisierungen zum neuen RRZ zu sehen, sondern auch Möbel und Materialien, die später im Umbau zum Einsatz kommen sollen.

Gutschein zum Valentinstag

Unbegrenzte Auswahlmöglichkeiten für den Beschenkten

Unschlüssig, was man zum Valentinstag verschenken soll? – Kein Problem mit dem Centergutschein aus dem RRZ, der dem Beschenkten unbegrenzte Auswahlmöglichkeiten bietet.

Ein RRZ-Gutschein – da freut sich der Beschenkte!

Den Gutschein aus Bio-PVC, der nicht größer ist als eine Scheckkarte, gibt es wahlweise in vier attraktiven Geschenkumschlägen, alle in hochwertiger Goldprägung. Mithilfe von fortlaufenden Nummerierungen auf den Sicherheitsetiketten sowie den Gutscheinkarten garantieren wir einen sicheren und reibungslosen Ablauf vom Erwerb bis zur Einlösung. Der Gutschein ist mit jedem beliebigen Betrag bis zu einer Höhe von 100 Euro aufladbar; er kann nicht nur im RRZ, sondern in über 90 Shopping-Centern mit rund 12.000 teilnehmenden Shops eingelöst werden.

Der Centergutschein ist im RRZ erhältlich an der Kundeninformation im EG1.