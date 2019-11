Der Black Friday kommt ursprünglich aus den USA und findet immer am Freitag nach Thanksgiving (der US-amerikanischen Form des Erntedankfestes am vierten Donnerstag im November) statt. Traditionell läutet er den Start ins Familienwochenende und die vorweihnachtlichen Einkaufssaison ein.

Erstmals verwendet wurde der Begriff Black Friday für eine Rabatt-Aktion in den 1960er Jahren in Philadelphia. Der Name soll daher rühren, dass die Menschenmassen auf den Straßen wie eine schwarze Masse wirkten.

Viele Unternehmen bieten mittlerweile über den Black Friday hinaus Rabatt-Angebote an: Am „Cyber Monday“, dem darauffolgenden Montag oder im Rahmen einer ganzen „Black-Friday-Woche“.