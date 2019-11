Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag, 11 bis 21 Uhr; Freitag und Samstag, 11 bis 22 Uhr; am Totensonntag, 24. November, bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen.

Am 3. Advent dürfte es außerdem wieder richtig voll werden in der Innenstadt: Die Einzelhändler beteiligen sich mit einem verkaufsoffenen Sonntag am Markttreiben.

Außerdem: Jeden Mittwoch ist Kindertag auf dem Weihnachtsmarkt. Auf einer Bühne am Kardinal-Hengsbach-Platz gibt es dann Live-Musik und ein buntes Programm, zudem können sich die Kinder schminken lassen.