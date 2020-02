Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die letzte Messe wurde im Oktober 2018 gefeiert

Im Oktober 2018 haben die Katholiken in Essen-Vogelheim mit Bischof Overbeck die letzte Messe in der Kirche St. Thomas Morus an der Vogelheimer Straße gefeiert.

Seitdem trifft sich die Gemeinde im benachbarten Markushaus zum Gebet.

Die evangelische Kirche ist nicht nur Ausweichquartier für die Katholiken sein, sondern soll ein echtes ökumenisches Zentrum werden.