Die Essener Tafel fährt fürs Klima ab sofort elektrisch

Die Essener Tafel ist der Umwelt zuliebe nun auch vollelektrisch unterwegs: Zum Fuhrpark gehört ab sofort ein Mercedes Vito mit E-Motor. „Ich sehe das als Beitrag zur Grünen Hauptstadt und zum Bemühen der Stadt, einem Dieselfahrverbot zu entgehen“, sagte Tafel-Chef Jörg Sartor, der das Fahrzeug am Freitag persönlich entgegennahm. Spenden und ein Zuschuss des Bundes in Höhe von 9000 Euro machten die Anschaffung möglich.

Die Essener Tafel will den E-Transporter für kurze Strecken nutzen

Die Essener Tafel will das E-Mobil vor allem für kürzere Strecken nutzen. Denn: Ein vollwertiger Ersatz sei der Wagen leider nicht, so Sartor. „Er hat weniger Laderaum und keine Kühlung.“ Für den Transport von Lebensmitteln ist das Fahrzeug deshalb nur bedingt geeignet. Ob es bei einem E-Mobil bleibt? Einen E-Scooter, wie ihn der Paketdienst DHL nutzt, hatte die Essener Tafel bereits getestet, aber für zu kleinen befunden. „Wir warten ab, was der Markt noch hergibt“, sagt Jörg Sartor.