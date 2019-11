Deutscher Lehrerpreis für Realschul-Pädagogin aus Essen

Essen. Christina Ruth Hammerström, Lehrerin für Mathe und Bio an der Elsa-Brändström-Realschule in Bergerhausen, hat eine Auszeichnung erhalten.

Eine Lehrerin der Elsa-Brändström-Realschule in Bergerhausen ist am Montag mit dem Deutschen Lehrerpreis ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung wird vom Deutschen Philologenverband und der Vodafone-Stiftung vergeben. Insgesamt wurden am Montag in Berlin bundesweit 16 Pädagogen und sechs Lehrer-Teams ausgezeichnet.

Christina Ruth Hammerström, die Biologie und Mathe unterrichtet, war von den Schülern der letzten beiden Abschluss-Jahrgänge der Elsa-Brändström-Realschule nominiert worden. Hervorgehoben wurde, dass die Schüler die prämierten Lehrer als besonders hilfsbereit, ansprechbar und kompetent einschätzten.