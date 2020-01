Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Trassenverlauf

Die geplante Trasse beginnt in Fahrtrichtung Norden an der Freiheit mit einer „Protected Bike Lane“, die ausschließlich Radfahrer nutzen dürfen. Am Varnhorstkreisel beginnt eine gemeinsame Spur für Bus- und Fahrradfahrer. Die Umweltspur endet zunächst an der Alfredistraße; das Rechtsabbiegen bleibt für alle Verkehrsteilnehmer möglich. Auf der Schützenbahn muss der Autoverkehr durch den Tunnel fahren oder nach links in Richtung Innenstadt abbiegen. Busse und Radfahrer bleiben oberirdisch. An der Gerlingstraße fädeln Radfahrer auf die Umweltspur in Richtung Viehofer Platz an. Auch Busse nutzen die Umweltspur. Diese endet am Rheinischen Platz.

Dei Verwaltung beziffert die Kosten für Umweltspur auf rund 2,1 Millionen Euro, die Protected Bike Lane schlägt mit 570.000 Euro zu Buche.