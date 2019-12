Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Mittendrinn schließt Ende des Jahres

Kneipen-Restaurant . Das Mittendrinn macht zu: Gastwirt Stefan Romberg, der im vergangenen Jahr die „Heimliche Liebe“ in Bredeney übernommen hat, trennt sich schweren Herzens von seinem Lokal an der Klarastraße in Rüttenscheid.

Am 31. Dezember öffnet das zum letzten Mal. Wer dort Nachfolger wird, ist bislang noch nicht klar. Aber laut Romberg möchte der Vermieter dort wieder eine Gastronomie haben.