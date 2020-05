Essen: Dachdecker lassen Marihuana-Plantage hochgehen

Die Essener Polizei nahm drei junge Männer fest, nachdem Dachdecker in einer Wohnung in Katernberg eine Marihuana-Plantage entdeckt hatten.

Damit hatten die jungen Rauschgifthändler wohl nicht gerechnet. Zwei Dachdecker sollten Dienstagmorgen Arbeiten an einem Haus auf der Schalker Straße in Essen-Katernberg durchführen.

Als sie nach Polizeiangaben gegen 10.45 Uhr ein Dachgeschossfenster austauschen wollten, strömte ihnen bereits süßlicher Geruch entgegen. Durch eine Plastikfolie konnten sie erkennen, dass der gesamte Raum voller Marihuanapflanzen stand.

Marihuana-Pflanzen verschwunden, als Polizei eintrifft

Während die Dachdecker den Inhaber der Immobilie verständigten, begannen zwei

Männer die Pflanzen aus der Wohnung heraus in einen Pkw zu verfrachten. Als die

herbeigerufene Polizei eintraf, war der Wagen samt Marihuana-Pflanzen bereits

verschwunden.

Über das Kennzeichen konnte jedoch die Wohnanschrift des

25-Jährigen Halters ermittelt werden - dort fanden die Beamten Utensilien zum

Anbau von Marihuana.

Aus der Wohnung gegenüber vernehmen die Polizisten verdächtige Geräusche

In der Wohnung an der Schalker Straße konnten die Beamten nur noch Blumenerde,

jedoch keine Marihuana-Pflanzen mehr entdecken. Als die Polizisten jedoch

hörten, dass in der gegenüberliegenden Wohnung verdächtig oft die

Toilettenspülung betätigt wurde, durchsuchten sie auch diese Wohnung. Dort

fanden die Beamten mehrere Blumentöpfe im Badezimmer sowie Blumenerde in der

Toilette.

Drei junge Männer (22/25/25) wurden vorläufig festgenommen.

