Coronavirus: Vier weitere Infizierte in Essen gemeldet

Essen. Das Coronavirus breitet sich weiter aus. In Essen sind inzwischen neun Menschen mit dem Virus infiziert. Eine Frau starb bereits an den Folgen.

Die Stadt Essen meldet am Mittwochmorgen vier weitere Corona-Fälle. Damit erhöht sich die Zahl der infizierten Menschen in Essen auf insgesamt neun. Eine 89-jährige Frau erlag am Montag den Folgen des Coronavirus.

Zwei weitere Personen aus dem Umfeld des Pflegedienstes haben krankheitsbedingte Symptome gezeigt und wurden entsprechend auf eine Ansteckung mit dem Virus beprobt, berichtet Stadtsprecherin Silke Lenz am Mittwochmorgen.

Eine Person war bereits in Quarantäne, weil sie Kontakt mit den Pflegedienst-Mitarbeitern hatte, die als infiziert gelten. Bei der zweiten Person aus dem Stadtteil Horst wurde jetzt eine Quarantäne angeordnet.

Rückkehrerin aus Südtirol positiv getestet

Bei einer Reiserückkehrerin aus Südtirol, die an der Grenze zwischen Bredeney und Rüttenscheid wohnt, wurde ebenfalls ein Abstrich vorgenommen, nachdem diese Symptome gezeigt hatte. Die Frau ist positiv getestet worden. Wegen einer Lungenvorerkrankung wurde die Frau stationär aufgenommen.

Eine Person aus dem Stadtteil Frohnhausen wurde möglicherweise von einem Familienmitglied angesteckt, das in Erkrath wohnt und als infizierter Fall längst gemeldet ist. Das Ergebnis der Beprobung ist ebenfalls positiv.

Im Rahmen der am späten Dienstagabend und am Mittwochmorgen durchgeführten Umfeldanalysen wurde bei insgesamt fünf weiteren Personen eine Quarantäne ausgesprochen.

Wegen des Coronavirus werden Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen in Essen abgesagt

Am Dienstag verkündeten NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann den Erlass der Landesregierung, der auf unbestimmte Zeit Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen untersagt.

„Eine entsprechende Allgemeinverfügung der Stadt Essen wird am Mittwoch erlassen“, teilte die Stadt am Dienstag Abend mit. Eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Essen erfolge am kommenden Freitag, 13. März.