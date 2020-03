Coronavirus: Uni Duisburg-Essen sagt Info-Tag ab

Rund 4.000 Studien-Interessierte waren an der Uni Duisburg-Essen am Donnerstag, 12. März, erwartet. Doch die Hochschule hat jetzt den Info-Tag abgesagt - „als Vorsichtsmaßnahme, um einer möglichen Verbreitung des Coronavirus vorzubeugen.“ Das teilte die Uni Duisburg-Essen am Donnerstag mit.

Auch die „Kinderuni“-Reihe ist abgesagt

Abgesagt worden sind auch die vier Veranstaltungen der Reihe „UniKids“: In jeweils zwei Vorlesungen pro Campus sollten wissenschaftliche Themen kindgerecht erklärt werden. Zu jeder Veranstaltung sollten etwa 800 junge Gäste kommen. „Alle teilnehmenden Mädchen und Jungen sind informiert“, schreibt die Hochschule.