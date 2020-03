Die Oldtimermesse Techno Classica, einer der größten ihrer Art weltweit, wird offenbar wegen des Coronavirus abgesagt und auf den Juni verschoben. Das meldet das Fachblatt „Oldtimer Markt“ unter Berufung auf Aussteller. Auch Aussteller selbst posten im Internet entsprechende Meldungen. Weder vom Veranstalter S.I.H.A noch von der Messe Essen war zunächst eine Bestätigung zu erhalten.

Nach der Sanitärmesse droht der Messe Essen ein weiterer Schlag

Allerdings wird bereits seit mindestens einer Woche erwogen, die Techno Classica, die vom 25. bis 29. März geplant war, abzusagen und zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Grund sind die Empfehlungen der Gesundheitsbehörden, die an Massenveranstaltungen hohe Auflagen stellen und in der Regel empfehlen, diese abzusagen. Zuletzt hatte die Messe Essen deshalb bereits die Sanitärfachmesse SHK abgesagt und in den September verlegt.

Die Techno Classica soll laut Oldtimer Markt nun vom 17. bis 21. Junj stattfinden und damit kurz vor den Sommerferien. „Der Entscheidung waren lange Gespräche zwischen den verunsicherten Ausstellern und der S.I.H.A. vorausgegangen“, schreibt Oldtimer Markt. Beide Seiten hätten auf „eine klare Aussage der örtlichen Behörden gewartet“, die jedoch nur die Empfehlung aussprach, größere Veranstaltungen abzusagen.

Es geht auch um die Frage, wer auf den Kosten für die Stornierungen sitzen bleibt

Gesundheitliche Aspekte seien dabei nur eine Seite der Medaille, es gehe auch ums Geld. „Hätte nämlich das Land NRW mit Hinweis auf die gesundheitliche Gefährdung Großveranstaltungen konsequent untersagt, wäre dies ein Fall von ,Höherer Gewalt’ gewesen“, so der Oldtimer Markt. Viele Verträge zwischen Ausstellern, Veranstalter und Messegesellschaft seien ungültig geworden. Bei einer Verschiebung der Messe blieben die bestehenden Verträge hingegen in Kraft.

Hinter den Kulissen würden nun die Verhandlungen zwischen den beteiligten Parteien beginnen, weiß Oldtimer Markt. „Wer zahlt Stornogebühren für Messebau, Logistik oder Hotelbuchungen? Und passt der sommerliche Termin in alle Kalender?“, seien die Fragen, um die es nun gehe.