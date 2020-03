Coronavirus: Mehr als 30 Essener Senioren werden untersucht

Essen. Mehrere Mitarbeiter eines Essener Pflegedienstes sind am Coronavirus erkrankt. Mehr als 30 Senioren werden jetzt untersucht.

Bei einem Pflegedienst in Essen sind mindestens drei Mitarbeiter am Coronavirus erkrankt. Das haben neueste Untersuchungen ergeben, deren Ergebnisse am Donnerstagmorgen bekanntgegeben wurden.

Die erste Mitarbeiterin des Pflegedienstes, bei der der Virus jetzt nachgewiesen wurde, hat voraussichtlich – wie mehrfach berichtet – eine 89-jährige Seniorin aus dem Essener Südviertel angesteckt. Bei der 89-Jährigen handelt es sich um den zweiten nachgewiesenen Fall auf Essener Stadtgebiet.

Drei Mitarbeiter eines Pflegedienstes an Corona erkrankt

Wie am Donnerstagmorgen bekannt wurde, sind auch zwei weitere Mitarbeiter des Pflegedienstes am Corona-Virus erkrankt - ein Mann sowie eine Frau. Die beiden Angestellten pflegen regelmäßig mehr als 30 Senioren, heißt es aus der städtischen Pressestelle. „Von diesen Senioren werden jetzt Proben entnommen“, kündigt Silke Lenz an, die Sprecherin der Stadt Essen.

Unterdessen geht die Stadt nicht davon aus, dass kurz- oder mittelfristig sämtliche Kindergärten und Schulen im Stadtgebiet geschlossen werden.