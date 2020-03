Coronavirus: Infotelefon in Essen klingelt alle vier Minuten

Das Bürgertelefon, das die Stadt Essen wegen der Verbreitung des Coronavirus’ geschaltet hat, hat in den ersten 36 Stunden rund 600 Anrufe verzeichnet. Die Stadtverwaltung schaltete die Hotline 0201-1238888 am Donnerstagmittag scharf. Fünf Apparate sind unter der Nummer erreichbar – täglich, auch am Wochenende von 8 bis 18 Uhr. Können die Mitarbeiter an den Telefonen nicht weiterhelfen, wird durchgestellt zu den Experten des städtischen Gesundheitsamtes.

Viele Anrufer klagen über leichte Erkältungssymptome

„Erst mal sind die Leute unheimlich froh, dass sie überhaupt einen Ansprechpartner haben. Die Verunsicherung ist sehr groß“, berichtet Gesundheitsdezernent Peter Renzel am Montagmorgen. Die meisten Anrufer würden über leichte Erkältungssymptome klagen – und seien in Sorge, sich mit dem Virus angesteckt zu haben. Auch Rückkehrer aus kritischen Gebieten seien häufig unter den Anrufern.