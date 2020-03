Essen. Bei der Zahl der Covid-19-Erkrankungen gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Bezirken in Essen. Der Überblick in unserer Karte.

Das Coronavirus breitet sich weiter in Essen aus. Wenngleich die Zahl der infizierten Menschen inzwischen nur noch „moderat“ steige, wie die Stadt sagt, so waren am Mittwoch (25.3.) bereits 259 Essener positiv auf das Coronavirus getestet worden. Darüber hinaus hat Essen inzwischen fünf Todesfälle zu beklagen, die in Verbindung mit einer Corona-Infektion stehen.

Wie die Stadt mitteilt, handelt es sich um eine 82-Jährige Palliativ-Patientin aus dem Marienhaus im Westviertel, die positiv auf das Coronavirus getestet war. Sie war in die Uniklinik Essen verlegt worden, wo sie in der Nacht verstarb.

Drei Betroffene sind nach einer Corona-Erkrankung mit milden Symptomen wieder gesund. Die in Essen an dem Coronavirus erkrankten Personen sind insbesondere aus den Altersgruppen 30-50 Jahre und 50-70 Jahre. Die dritte am stärksten betroffene Altersgruppe sind Personen über 70 Jahre. Deshalb nimmt das Lagezentrum Untere Gesundheitsbehörde bereits insbesondere die Älteren in den Blick. Zuletzt waren ein 92-jähriger Mann aus dem Alfried-Krupp-Pflegeheim in Fronhausen und ein 89-Jähriger aus Burgaltendorf verstorben.

So verteilt sich die Zahl der Corona-Fälle auf die Essener Stadtbezirke

Ein Blick in die Stadtbezirke zeigt, dass sich die Zahl der Corona-Fälle in Essen (Stand Dienstagabend, 24. März) recht ungleich verteilt:

Die meisten bestätigten Infektionen (48) wurden im Stadtbezirk IX (Bredeney, Fischlaken, Heidhausen, Kettwig) registriert.

Im Stadtbezirk II (Bergerhausen und Rüttenscheid) waren es 41 Fälle.

Im Stadtbezirk III (Altendorf, Frohnhausen, Fulerum, Haarzopf, Holsterhausen) 39 Corona-Erkrankte.

Im Stadtbezirk IV (Bedingrade, Borbeck-Mitte, Dellwig, Frintrop, Schönebeck) 37 Fälle.

Im Stadtbezirk V (Altenessen-Nord, Altenessen-Süd, Vogelheim) 11 Fälle.

Im Stadtbezirk VI (Katernberg, Schonnebeck, Stoppenberg) 11 Fälle.

Im Stadtbezirk VII (Freisenbruch, Horst, Kray, Steele) 19 Fälle.

Im Stadtbezirk VIII (Burgaltendorf, Heisingen, Kupferdreh, Überruhr-Hinsel) 35 Fälle.