Coronavirus in Essen: Stadt meldet vier Todesfälle von April

Die Zahl der Corona-Toten in Essen hat sich auf 41 erhöht. Wie erst jetzt bekannt wurde, sind zwei betagte Menschen schon im April im Universitätsklinikum verstorben. In allen jetzt bekannt gewordenen Fällen hätten die Patienten erhebliche Vorerkrankungen aufgewiesen.

Essen. Die Stadt Essen hat die Zahl der Corona-Toten auf 41 nach oben korrigiert. Vier Todesfälle aus dem Monat April sind erst jetzt gemeldet worden.

Die Stadt Essen hat die Zahl der Corona-Toten am Donnerstag nach oben korrigiert. Inzwischen sind 41 Menschen in Verbindung mit einer Corona-Erkrankung verstorben, vier mehr als am Tag zuvor gemeldet. Die neuen Todesfälle habe es aber tatsächlich schon im April gegeben. Aufgrund von „technischen Übertragungsproblemen“ seien die zusätzlichen vier Fälle allerdings erst jetzt in der Corona-Statistik berücksichtigt worden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Im Universitätsklinikum Essen seien Anfang und Ende April eine 80-jährige Essenerin (13. April) sowie ein 91-jähriger Essener (24. April) verstorben. Beide hätten erhebliche Vorerkrankungen gehabt.

In den Kliniken Essen-Mitte ist am 8. April ein 91-jähriger Essener ebenfalls mit erheblichen Vorerkrankungen verstorben. Eine 83-jährige Bewohnerin des Alten- und Pflegeheims St. Anna ist am 28. April verstorben, auch in diesem hätten erheblichen Vorerkrankungen vorgelegen.

Aktuell sind in Essen 64 Personen an dem Coronavirus erkrankt. Insgesamt gab es seit Beginn der Epidemie Anfang März insgesamt 840 Erkrankungen. In den zurückliegenden sieben Tagen (21. bis 27. Mai) habe es 24 Neuinfektionen gegeben, das entspricht einem Tages-Durchschnitt von 3,4 Neuinfektionen. Nach einer Corona-Erkrankung sind 735 Essenerinnen und Essener wieder genesen.