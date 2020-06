Auf Marktplätzen, in Supermärkten und in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt in der Türkei eine Schutzmasken-Pflicht. In einigen Städten und Gegenden muss im gesamten öffentlichen Raum eine Maske getragen werden. Auch eine Abstandsregel (drei Schritte) wird eingefordert, Zuwiderhandlungen werden geahndet.