Corona-Virus: Uniklinik ist vorbereitet

Auch, wenn es noch keinen Corona-Fall in Essen gibt: Die Uni-Klinik in Holsterhausen ist auf die Behandlung von Erkrankten vorbereitet. Seit Jahren gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Essener Virologen und Ärzten in Wuhan – dort, wo die Lungenkrankheit ausgebrochen ist.

Wuhan ist die Partnerstadt von Duisburg. Auch das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass in Kürze Patienten aus China ins Ruhrgebiet transportiert werden, um hier behandelt zu werden.