Am Freitagvormittag um 11 Uhr tobt in Steele eigentlich das volle Leben. Doch Corona hat auch den Essener Osten fest im Griff: Gähnende Leere im Herzen der City und verhaltene Ruhe, wo sonst geschäftiges Treiben herrscht. Viele Veranstaltungen sind abgesagt, der Einzelhandel von den Maßnahmen stark betroffen.

Eiligen Schrittes und mit gesenktem Blick geht ein einzelner Mann den Graffweg lang. Hier schlängeln sich um diese Zeit sonst Schülergruppen des Carl-Humann-Gymnasiums, die ihre Pausen in der Steeler City verbringen oder sich mal eben etwas zu essen holen. Heute herrscht hier Stille. Nur ein paar Hammerschläger sind zu hören. Hinter der Verkleidung am Turm der Laurentiuskirche gehen die Sanierungsarbeiten weiter.

Am Laurentiusberg weist Inhaberin Manuela Rehbein vom „Salon Bickert“ ihre Kunden auf die vorübergehende Schließung wegen Corona hin. Die Tische und Stühle der Außengastronomie vor dem Globuscenter sind zusammengebunden. Ein Ehepaar kreuzt den Weg in Richtung S-Bahn.

In den Schaufenstern des Modegeschäftes von Leon Finger am Scheidtmanntor 2 präsentieren steife Puppen die aktuelle Frühjahrskollektion für Damen und Herren: Dunkelblau, rot oder beige sind ihre leichten Jacken. Wie mahnend „blicken“ sie starr auf den leeren Kaiser-Otto-Platz, warten vergeblich auf Kundschaft. Der Laden ist geschlossen, wie die meisten in der Fußgängerzone des Mittelzentrums.

Einzelhandel ist von den Corona-Maßnahmen besonders stark betroffen

Essen Blumenmarkt und Weinfest sind abgesagt Der Initiativkreis City-Steele (ICS) hat wegen der Corona-Krise den Blumenmarkt im April sowie das Weinfest im Mai abgesagt. Der ICS wurde 1997 gegründet. Er setzt sich für ein lebendiges Quartier ein. Veranstaltungen, Stadtteilmarketing, Gewerbevielfalt, Service und Aufenthaltsqualität sind Themen und Ziele. Unter dem Leitspruch „Wir für Steele“ arbeiten rund 240 ortsansässige Mitglieder aus Handel und Gewerbe sowie Fördermitglieder gemeinsam für ihren Stadtteil.

„Über 200 von 240 Geschäften“, schätzt der Senior-Chef Finger sind wegen der gesetzlichen Vorgaben zur Eindämmung des Virus bis zum 19. April zu. „Der Einzelhandel ist von den Corona-Maßnahmen besonders stark betroffen“, schiebt der 72-Jährige nach. Als Vorsitzender des Initiativkreises City Steele, der lokalen Werbegemeinschaft, sorgt er sich um die Zukunft der Steeler Geschäftswelt.

Strahlend blauer Himmel wie im Mittelmeerraum. Eigentlich bestes Wetter für ein Eis, auf die Hand oder bei Giovanni Fabris vor der Tür. Jung und Alt müssen darauf verzichten, auch das italienische Kult-Café ist geschlossen.

Marktschreier wären eigentlich gekommen

Wer sich erinnert, hört sie laut rufen: Aal-Ole vom Hamburger Fischmarkt, Wurst-Achim, Nudel-Dieter aus dem Ruhrpott, Käse-Alex und Micha, der mit Schokolade Käufer glücklich macht. Die Marktschreier sollten jetzt bis 29. März im Herzen der City wieder das beliebte Spektakel veranstalten. Nun musste das zuschauerträchtige Wetteifern um Kundschaft ersatzlos gestrichen werden.

„Am Sonntag wollten eigentlich viele Geschäfte öffnen“, ergänzt Finger. Gegenüber üben sich Menschen vor der Sparkasse in Geduld. Hier wird streng darauf geachtet, dass nicht zu viele die Bank gleichzeitig betreten. Eine Frau rückt ihren Mundschutz zurecht und einen Meter nach vorn in der Schlange. Kein „wie geht´s“ oder übliche Unterhaltungen, Corona lässt manche verstummen.

Suche nach dem begehrten Toilettenpapier

Ein Dauerthema auch in Steele: Das „weiße Gold“, Toilettenpapier. „Ob es noch Klopapier gibt?“, fragt eine ältere Dame. Sie wartet an der Hansastraße geduldig mit anderen in einer langen Abstandzone vor der DM-Filiale. Die Frau vor ihr zuckt mit den Schultern. „Abwarten!“

Am Grendplatz hat Optikermeister Daniel Busch seine Werkstatt. Der Laden ist geöffnet, wenn auch mit reduzierten Zeiten. Bis 13 Uhr ist er am Vormittag anzutreffen. Die drei Angestellten haben frei. Initiativkreis-Mitglied Busch hält allein die Stellung.

„Nicht mehr als zwei Kunden dürfen gleichzeitig rein“, erklärt er. Aber sonst sei es fast wie immer. Brillengestelle dürfen aufprobiert werden. Allerdings werden sie danach gleich desinfiziert, bevor sie wieder in den Verkaufsständern oder Schubladen landen. „Die Stimmung ist nach wie vor gut“, erzählt Busch. Viele kämen mit kleineren Service-Wünschen zu ihm, lassen lose Schrauben an Brillenbügeln nachziehen.

Schaufensterbummel oder Bestellungen sind möglich

An der Mariensäule vor dem Optiker biegt eine Einkäuferin ums Eck, ein Paket „Sanft & Sicher“ unter dem Arm. Dreilagig, acht Rollen. Die Frau hat ihr Glück fürs Erste gefunden. Ein paar Straßen weiter drückt sich ein kleines Mädchen vor dem „Spielzeugparadies“ an der Dreiringstraße die Nase platt. An der Hand des Vaters lugt sie ins menschenleere Geschäft. Hinter Glas locken bunte Kartons mit Puppen und Figuren. „Gerne nehmen wir Ihre Bestellungen telefonisch oder per Mail entgegen“, wirbt der Händler auf dem Schild an der Eingangstür. Sobald die Ware da ist, will er sie kontaktlos liefern.

Auch Marc und Friederike Finger versorgen die Kunden in Notfällen mit neuen Kleidern. „Wer dringend einen Anzug braucht und die Größe weiß, wird - wenn irgend möglich – auch bedient“, so Leon Finger. Einen Online-Handel könne er so schnell nicht aus dem Hut zaubern. Mit fünf Angestellten hoffe man, nach dem 19. April wieder aufmachen zu können.

Als nächste Events im Stadtteil kämen die „Blaulichttage“ mit Polizei und Feuerwehr und der „Historische Handwerkermarkt.“ Ob sie stattfinden, steht in den Sternen.