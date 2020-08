Coronavirus Corona in Essen: Zwei weitere Menschen am Samstag gestorben

Essen. In Essen sind zwei weitere Menschen mit einer Corona-Infektion verstorben. Das teilte die Stadt am Samstag mit. Die Übersicht.

In der Uniklinik Essen sind am Samstag zwei Corona-Patienten verstorben, wie die Stadt am Samstag bekannt gab. Eine 83-jährige Essenerin sowie ein 77-jähriger Essener seien bereits in der Klinik behandelt und zum Teil auch beatmet worden.

Aktuell sind 122 Bewohner der Stadt mit Covid-19 infiziert. In den vergangenen sieben Tagen hat es 91 Neuinfektionen gegeben.

Corona: Fallzahlen für Essen in der Übersicht

An dieser Stelle veröffentlichen wir den aktuellen Stand der Corona-Infektionen in Essen . (In Klammern die letzte verfügbare Zahl, in der Regel vom Vortag).

Bestätigte Infektionen gesamt: 1.243 (1.224)Davon wieder genesen: 1.076(1.060)

Verstorben: 45 (43)

Infektionen aktuell: 121 (123)

Neuerkrankungen 25. Juli bis 31. Juli: 91 (13 pro Tag)

Beprobt: 23.711 (23.449)

Derzeit in Quarantäne: 449 (437)

Quelle: Stadt Essen

Stand: 1. August, 22:05 Uhr

