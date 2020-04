Corona-Hilfe: Essener Haus der Technik startet Webinar-Reihe

Essen. Das HdT will Betroffene mit kostenlosen Infoangeboten unterstützen. Thema des ersten Seminars am Donnerstag: Das Mietrecht in der Corona-Krise

Das Haus der Technik (HDT) in Essen will sich mit Hilfsangeboten in der aktuellen Corona-Krise einbringen. Deshalb startet es am Donnerstag, 16. April, um 11 Uhr eine neue Seminarreihe, die sich speziell an Betroffene der Corona-Krise wenden wird. Im ersten Seminar, das online stattfindet, geht es um Besonderheiten des Mietrechts. Der genaue Titel des Webinars lautet: "Corona-Pandemie: Mietrechtliche Besonderheiten für Gewerbe und Wohnraum (Q&A)". Das Angebot ist kostenlos.

Als Referenten treten Fachleute der Essener Anwaltskanzlei Zuhorn & Partner auf. Sie werden die geänderten Mietrechts-Regelungen erläutern. Unter anderem geht es um den neuen Mieterschutz, den die Bundesregierung erlassen hat. Demnach dürfen Mieter, die wegen der Corona-Krise ihre Miete nicht mehr zahlen können, vorerst nicht gekündigt werden. Das gilt für private wie gewerbliche Mieter.

Auftakt für weitere Seminare in der Corona-Krise

"Dass wir gleich mehrere spezialisierte Anwälte von Zuhorn & Partner gewinnen konnten, freut uns sehr. Sie werden den Teilnehmern einen Überblick zur rechtlichen Situation und den daraus resultierenden Konsequenzen verschaffen sowie – und das ist besonders wichtig – individuelle Fragen beantworten", kommentiert Veranstaltungs- und Fachbereichsleiter Stefan Koop vom HDT.

Das Seminar soll der Auftakt für weitere Webinare sein. „Momentan ist für immer mehr Menschen und Firmen nicht nur entscheidend, schnell an Liquidität zu kommen, um den mit dem Shutdown verbundenen wirtschaftlichen Schock zu verkraften. Dringend benötigt werden außerdem fachliche Hilfestellungen und Know-how auf unterschiedlichsten Gebieten“, betont Koop. Eines der nächsten Themen wird das Arbeitsrecht sein.

Weitere Informationen:

Webinar „Corona-Pandemie: Mietrechtliche Besonderheiten für Gewerbe und Wohnraum (Q&A)“ am 16. April 2020, Beginn 11 Uhr. Ausführliche Informationen und ein Kontaktformular zur Anmeldung zu dem kostenlosen Webinar finden Interessierte unter https://www.hdt.de/H090041540.