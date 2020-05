Corona: Helferteam bittet um Spenden für Gabenzäune

Essen. Sie kaufen für Risikopatienten ein und führen deren Hunde aus: Nun unterstützt das Helferteam für Essen auch Gabenzäune. Spenden werden benötigt.

Sie gehen für Risikopatienten einkaufen, führen deren Hunde aus und packen in Seniorenheimen an: Seit dem Startschuss des Helferteams für Essen haben sich 243 Ehrenamtliche angemeldet, derzeit sind 213 aktiv im gesamten Stadtgebiet. „Weitere Ehrenamtliche haben zahllose Behelfsmasken genäht, Stoffe wurden dafür von vielen Essenern gespendet und von der Nachbarschaft Kettwig 4000 an uns vermittelt“, fasst Michael Druen zusammen. Der Ehrenamtsmanager der Evangelischen Kirche rief das Helferteam mit den coronabedingten Einschränkungen ins Leben. Nun unterstützt das Team auch Gabenzäune und bittet dafür um Spenden.

In ganz Essen hat das Helferteam inzwischen verschiedene Standorte und Ansprechpartner. Längst ist ein großes Netzwerk mit verschiedenen Hilfsangeboten entstanden. Um das zu organisieren, haben die Verantwortlichen auf bestehende Strukturen zurückgegriffen und so sind neben Gemeinden auch eine Nachbarschaftsinitiative (Haarzopf) und ein katholischer Pfadfinder Stamm (Bedingrade) mit dabei. An verschiedenen Standorten sind nun Materialien wie Desinfektionsmittel, Handschuhe, kleine Flaschen zum Umfüllen, Mundschutze für die Helfer bereitgestellt worden.

Hilfe läuft auch auf persönlicher Ebene

Die Ehrenamtlichen gehen für Risikopatienten einkaufen und übergeben die Einkäufe dann mit Abstand an den Wohnungstüren. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Michael Druen selbst hat inzwischen 173 Aufrufe vermittelt. Andere haben sich in den Vierteln selbst direkt kurzgeschlossen und die auf einer persönlichen Ebene angeboten. In manchen Stadtteilen gebe es zwei bis drei Hilferufe in der Woche, in anderen etwa zehn. Zudem unterstützen die Freiwilligen einmal in der Woche eine Wohngruppe und die Senioren Residenz Nova Vita. Es gibt Großeinsätze mit bis zu 30 Einkäufen – mit Hilfe des ADFC, der Essener Lastenräder und des Jugendhauses Buschhütte. Spenden, die das Helferteam von Essener Unternehmen erhält, fließen oftmals sogleich in benötigtes Material.

Nun unterstützt das Helferteam mit den Jugendhäusern Heisingen, Spaßhauskomplex, EJE-Café und Buschhütte Gabenzäune für Familien und Kinder mit Hilfebedarf. Die Übergaben werden begleitet. So soll verhindert werden, dass die Spenden systematisch ausgenutzt oder gar geplündert werden, außerdem achten die Mitarbeiter auf die nötigen Sicherheits- und Hygiene-Maßnahmen.

Als Spende werden Lebensmittel, Kreuzworträtsel und Spiele benötigt

Dafür benötigte Spenden sind: Reis, Nudeln, Kartoffeln, Konserven oder Gläser (Tomaten, Bohnen etc.), länger haltbares Obst und Gemüse wie Zwiebeln, Möhren, Äpfel, Marmelade, Schokoaufstrich, Honig, Milchreis, Puddingpulver, Backmischungen, Zucker, Mehl, Brot, Milch, aber auch Malvorlagen, Spiele, Kreuzworträtsel, Pixibücher, Straßenkreide, Stifte, Knete und Hygieneartikel.

Abgabeorte: Buschhütte, Buschstraße 53, Steele, Di. – Do.; 13 bis 16 Uhr; Haus der Kirche, III. Hagen 39, Stadtmitte, Mo. – Fr. nach Vereinbarung; Michael Druen, Telefon: 2205 244, Jugendhaus Heisingen, Stemmering 20, (Kontakt: 2205 244).

Ökumenischer Gabenzaun Altenessen-Karnap hat sich bewährt

Die Gabenzäune finden statt: Ostviertel/ Innenstadt Spaßhaus Komplex am Mittwoch, 20. Mai, 15 bis 18 Uhr, Gerlingstraße 47; Buschhütte, Buschstraße 53, Di. – Do.; 13 bis 16 Uhr.

Der ökumenische Gabenzaun Altenessen-Karnap hat sich gut etabliert und wird von bis zu 30 wohnungslosen und hilfesuchenden Menschen frequentiert. Dieser Gabenzaun wird von den beiden Gemeinden begleitet und bestückt. Sie kaufen größtenteils selbst ein. Dafür werden Spenden gesammelt unter: www.betterplace.org/p79998 / bei gut für Essen