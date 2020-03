Auf die Ferienfreizeit in Holland im Juni hat sich der 15-jährige Christian sehr gefreut, doch nun wurde die Fahrt abgesagt. Nichts Ungewöhnliches in Zeiten von Corona, das weiß auch Vater Uwe Müller. Nur: „Wir hatten Krankenkassen-Leistungen für die Reise gespart und die verfallen nun. Das ist doppelt bitter.“ Christian hat das Down-Syndrom, der betreute Gruppen-Urlaub mit dem Malteser-Hilfsdienst ist nicht so leicht zu ersetzen. Schon gar nicht bis Ende Juni, dem Stichtag, an dem das Geld der Krankenkasse verfällt.

Christian hat Pflegegrad 5, daher stehen ihm monatlich bis zu 125 Euro monatlich an an sogenannten Betreuungsleistungen zur Verfügung. Damit kann die Familie Monat für Monat bei Trägern der Wohlfahrtspflege Ausflüge oder Tagesaktionen mit Sport oder Gesellschaftsspielen einkaufen. Eine Leistung, die neben der Abwechslung für Christian auch eine Entlastung für die Eltern bieten soll.

Das Geld muss bis Ende Juni verwendet werden – bis dahin gibt’s keine neue Reise

Wer das Geld nicht monatlich verwenden will, kann es auch ansparen und für eine größere Aktivität ausgeben. So hatte es Familie Müller geplant: 780 Euro hatte sie gespart für die Ferienfreizeit in Holland, Zoo- und Schwimmbad-Besuche inklusive. „Das ist eine große Reise mit anderen Jugendlichen. Da verstehe ich, dass die das aus Angst vor Ansteckung absagen“, sagt Uwe Müller. „Aber wir finden bis Ende Juni kein Alternativ-Angebot für Christian, für das wir das Geld ausgeben können.“

Seine Krankenkasse habe ihm gesagt, dass sie die Frist für die Verwendung gern verlängern würde, doch das sei Sache des Gesetzgebers, erzählt Müller. „Das ist eine Regelung aus dem Sozialgesetzbuch XI, die alle Krankenkassen betrifft“, bestätigt Frank Lukaschewski, der bei der BKK Energie für den Bereich Pflege zuständig ist.

Aktuell sei das Bundesgesundheitsministerium vollauf damit beschäftigt, die akute Versorgung von Corona-Patienten und Pflegebedürftigen sicherzustellen, aber das Thema Betreuungsleistungen werde dort sicher auch Gehör finden: „Diese Leistungen sind sehr verbreitet“, betont Lukaschweski von Christians Krankenkasse.

Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen in Berlin sagt zu einer möglichen Änderung des Paragrafen 45b im Sozialgesetzbuch XI dagegen: „Anzeichen dafür haben wir vom Gesetzgeber im Moment nicht.“ So bedauerlich der Fall von Christian und seiner Familie sei, die Prioritätensetzung des Ministeriums sei „sicherlich nachvollziehbar“.

Doch wenn nun viele Betroffene fürchten müssten, dass ihre Ansprüche verfallen, werde sich gewiss noch größerer Druck auf den Gesetzgeber aufbauen, glaubt Lukaschewski. Vermutlich auch vonseiten der Anbieter, denen erhebliche Verluste drohten, wenn Reisen und andere Angebote nun ersatzlos gestrichen werden müssen.

Familie hofft, dass der Gesetzgeber die Frist verlängert

„Ich vermute, dass das wohlwollend geprüft und gehandhabt wird“, sagt Lukaschewski. So könne er sich vorstellen, dass die Leistungen am Ende nicht bis zum 30. Juni 2020 abgerufen werden müssen, sondern zum Beispiel erst bis zum 30. September 2020. Für Christian und seine Familie wäre das eine gute Nachricht. Es entlaste die Eltern auch, wenn sie mal eine Zeit nur mit ihrer Tochter zu Hause seien, sagt Uwe Müller. Vor allem aber: „Christian ist 15, da ist es schön, mal eine andere Umgebung kennenzulernen, selbstständiger zu werden.“