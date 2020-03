„Solidarität statt Hamstern“ lautet seit der verschärften Coronakrise das neue Motto der Burgaltendorfer Facebook-Gruppe. Dort wurde rege über Hamsterkäufer aus dem Stadtteil diskutiert. Sie führen in den drei örtlichen Supermärkten immer wieder zu leeren Regalen. Toilettenpapier, Mehl und Trockenhefe stehen oben auf den Einkaufslisten und sind fast ständig vergriffen sind.

Piet Baltissen, Angestellter im Burgaltendorfer Lebensmitteleinzelhandel, stellte am Sonntagmorgen als Reaktion auf den Zeitungsartikel ein zwölfminütiges Video ins Netz. Darin beklagt er die aggressiven Hamsterkäufe. „Man wird nicht mehr wie ein Mensch behandelt“, sagt er darin unter anderem. „Ihr macht die Leute fertig, die im Einzelhandel arbeiten.“ Es gebe feste Lieferzeiten, die sich derzeit verständlicherweise verschieben würden.

Zwei Rollen Toilettenpapier an Nachbarn verschenken

Baltissen ruft zum Teilen auf: „Denkt doch an die alten Leute. Kauft mal ein Paket und verteilt es an sie.“ Baltissen hat viel Beifall für seinen Beitrag geerntet. Burgaltendorf und sein guter Ruf liegen dem 1981 Geborenen sehr am Herzen. Es ist im Stadtteil aufgewachsen, kennt viele. Aber einige davon erkenne er gerade nicht wieder.

„Wir sind Burgaltendorf. Wir können das besser. Macht doch mal eine Tradition daraus und gebt von jedem gekauften Paket zwei Rollen an den Nachbarn“, hat er am Ende des Videos vorgeschlagen. Und bald darauf liefen die ersten Aktionen an, die zeigen sollen, dass es Dinge gibt, die wichtiger sind als ständiges Hamstern.

Mitarbeiter in den Geschäften leiden gerade unter der Corona-Situation

Frank Kramme hat sich eine Geschenkaktion überleget: Das Playmobil-Set möchte er an Kinder alleinerziehender Verkäufer abgeben. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

„Jetzt darf man einfach mal dankbar sein, dass man gesund ist. Jetzt kann man anderen Freude bereiten“, findet Frank Kramme. Der Burgaltendorfer nutzt die Gunst der Stunde, um den Keller aufzuräumen. Und da hat er schnell etwas gefunden, dass er gern verschenken möchte. „Im Austausch gegen das Wichtigste, das es derzeit gibt, eine Rolle Klopapier“, sagt er schmunzelnd. Abzugeben hat er ein unbespieltes Playmobil Piraten-Set. „Das möchten wir einer alleinerziehenden Verkäuferin oder einem Verkäufer gern für ihr Kind schenken. Wir wissen, wie sehr die Mitarbeiter in den Geschäften gerade unter der Corona-Situation leiden“, sagt der zweifache Familienvater. „Mit dem Video ist mir Piet Baltissen zuvorgekommen.“

Auch Kramme habe daran gedacht, selbst etwas auf Facebook zu posten, wollte dem Ansturm aufs Toilettenpapier etwas Solidarisches entgegensetzen. Und die Nachbarn, so die Idee, könnten mitmachen und nach gut erhaltenen Spielsachen suchen. Alles würde an Kinder verschenkt, deren Eltern gerade unermüdlich für die Allgemeinheit arbeiten und ihre Gesundheit dabei aufs Spiel setzen.

Künstler stellt jeden Abend ein Video ins Netz

Eine weitere Aktion hat Michael Walta (50) spontan realisiert. Der in Burgaltendorf lebende Künstler stellt nun jeden Abend ein Video ins Netz. Darin tritt der Bauchredner mit der schrägen Flusspferd-Puppe „Wilde Hilde“ auf. Frech, aber auch tiefsinnig und sentimental, will er die Menschen mit einer kurzen Aufführung in Zeiten von Corona unterhalten. Auch beim gemeinsamen Musizieren „Musikerinnen für Deutschland“ wirkte der Burgaltendorfer bereits mit und spielte am Klavier „Freude schöner Götterfunken“ bei geöffnetem Fenster.

Caritasdirektor Björn Enno Hermans leistete vom Home-Office in der Nähe tatkräftig musikalische Unterstützung auf dem Saxophon. Sein Nachbar Marco Mighali griff zur E-Gitarre, um ein Zeichen von Freude und Solidarität zu setzen. Andere aus dem Stadtteil schlossen sich an.

Einbrüche in Bäckereien und Konditoreien

Wozu das viele Mehl aus den Geschäften benötigt wird, kann sich Frank Kramme nicht erklären. Statt selbst zu backen, rät er: „Wir sollten die örtlichen Bäckereien in schweren Zeiten nicht allein lassen. Sie müssen wegen der Ausgangsbeschränkungen um ihre Zukunft fürchten und leisten gerade Unglaubliches.“

Besonders hart trifft es die Café-Konditorei „Ruhrblick“ an der Überruhrstraße 465. Der Familienbetrieb beliefert seit Jahren Restaurants und Hotels in Essen und Mülheim mit Backwaren und Torten. „Das Catering fällt gerade komplett weg“, sagt Konditormeister Stefan Gräler. Einbußen habe er auch bei Gesellschaften zu Beerdigungen im Café. Sie sind derzeit nicht erlaubt. Die Mitarbeiter sorgen sich. Wer kann, zieht seinen Urlaub vor, Kurzarbeit ist ein Thema.

Zurück zum Anfang: Auf das Toilettenpapier im Austausch für das Spielzeug verzichtet Frank Kramme gern. „Das war nur ein Scherz.“ Auch er muss täglich zur Arbeit im Drei-Schicht-Betrieb in Velbert-Langenberg. Doch eine oder zwei Rollen des begehrten Artikels hätte er immer für andere übrig, wie er betont.