Christmas Soul Essen: 100.000 Euro Erlös für den guten Zweck

Essen. 100.000 Euro kamen nun bei der Gala Christmas Soul in Essen für den guten Zweck zusammen. Den Ehrenpreis bekam Spatzennest-Leiterin Martina Heuer

Das Essener Colosseum-Theater war ausverkauft und 1400 Gäste erlebten den Schauspieler Hennig Baum und den Sternekoch Nelson Müller als gut aufgelegte Moderatoren einer unterhaltsamen Gala. Doch nach dem Schlussapplaus gibt es bei „Christmas Soul“ traditionell noch eine Zugabe: Der Erlös des Charity-Abends, der den Vereinen „Menschenmögliches“ und „Ehrenamt Agentur Essen“ zugute kommt. In diesem Jahr waren es stolze 100.000 Euro.

Menschenmögliches verwendet das Geld für sein Projekt „Schwere Last von kleinen Schultern nehmen“, das an den Kliniken Essen-Mitte gegründet wurde und sein Angebot im nächsten Jahr auf die Uniklinik ausweiten kann. Derzeit beraten und betreuen vier Familientherapeutinnen Kinder und Jugendliche schwer erkrankter Elternteile in allen Phasen der Erkrankung: von der Erstdiagnose über das Rezidiv (die Rückkehr einer Krankheit) bis in die Sterbe- und die Trauerphase.

Betreuerinnen spenden Trost und erfüllen Kindern Herzenswünsche

Menschenmögliches begleitet die Kinder und Jugendlichen in der schweren Zeit und erfüllt den betreuten Familien auch Wünsche. Diese können klein sein wie ein Kaffeetrinken mit der Familie oder auch größer wie zum Beispiel die Realisierung eines Rap-Songs: Ein elfjähriger Junge hatte sich dies nach dem Tod seines Vaters gewünscht. Das Lied hat ihm geholfen, seine Trauer zu verarbeiten.

Die Ehrenamt Agentur Essen fördert mit ihrem Anteil am Gala-Erlös wiederum ihre Mentoring- und Patenprojekte „Tandem“ und „Glückskind“. Hier fördern erwachsene Ehrenamtliche Essener Kinder und Jugendliche. Angeleitet durch die Ehrenamt Agentur, begleiten die Mentoren die Heranwachsenden als Vorbilder, Mutmacher und Impulsgeber und erleichtern so den Start für einen gelingenden Lebens- und Berufsweg. Die Mentoren schenken ihre Zeit, stehen solidarisch zur Seite und haben ein offenes Ohr für das, was ihre Schützlinge bewegt.

Ein Ehrenpreis für die Leiterin des Spatzennestes, die seit über 30 Jahren für den Kinderschutz kämpft

Bereits am Gala-Abend ausgezeichnet wurde „Spatzennest“-Leiterin Martina Heuer: Sie erhielt vom Rotary Club den mit 3000 Euro dotierten Ehrenpreis für besonderes Engagement: Martina Heuer prägt seit 1986 den Kinderschutz in Essen. Damals gründete sie mit dem Kinderschutzbund das „Spatzennest“, eine Notaufnahme, die kleine Kinder aufnimmt, die von ihren Eltern vernachlässigt, misshandelt oder missbraucht wurden. Martina Heuer setzt sich seit mehr als 30 Jahren auf einzigartige Weise für den Schutz von Kindern ein.