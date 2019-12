Essen. Die Polizei durchsuchte am ersten Weihnachtsfeiertag eine Wohnung im Essener Südostviertel, aus der es verdächtig stark nach Cannabis roch.

Cannabisgeruch: Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

Die Polizei ist im Essener Südostviertel einem mutmaßlichen Drogendealer auf die Spur gekommen. So klingelten Beamte am 25. Dezember kurz vor Mitternacht bei dem 34-Jährigen in der Steubenstraße. Schon im Treppenhaus soll es stark nach Cannabis gerochen haben. Der Mann habe sichtlich überrascht auf den Besuch der Polizei reagiert, heißt es.

Nach dem Öffnen der Wohnungstür sei der Cannabisgeruch noch stärker geworden. Der Mann habe daraufhin gestanden, allerdings behauptete er, dass er Betäubungsmittel nur für den Eigenbedarf in der Wohnung habe. Die Polizisten durchsuchten daraufhin die Räume mit einem auf Drogen spezialisierten Hund.

Sie fanden nach eigenen Angaben diverse Gegenstände für die Cannabiszubereitung, mehrere Handys und Messer sowie zahlreiche Druckverschlusstütchen und Vakuumieruntensilien. Der 34-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Am nächsten Tag ordnete ein Haftrichter Untersuchungshaft an. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 34-Jährigen wegen des Verdachts des illegalen Handels von Betäubungsmitteln.