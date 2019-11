Bundespolizei warnt vor vollen Zügen und Bahnhöfen im Revier

An Bahnhöfen und in den Zügen wird es voll, warnt die Bundespolizei.

Essen. Die Bundespolizei rechnet für den letzten Freitag im November mit besonders viel Reiseverkehr. Volle Züge und Bahnhöfe im Revier sind die Folge.

Eine Fußball-Bundesliga-Begegnung, ein Eishockey-Derby, Fridays for Future-Demos, Black Friday-Schnäppchenjäger und Weihnachtsmarktbesucher: Am letzten Freitag im November wird es voll in den Zügen und an den Bahnhöfen des Ruhrgebiets, insbesondere in Essen. Darauf hat die Bundespolizei am Morgen hingewiesen.

Die Abreise von mehreren Fridays for Future-Veranstaltungen im Ruhrgebiet können mit dem „Feierabendverkehr“ kollidieren, was zu vollen Zügen führen kann. Zudem findet um 20 Uhr in Essen-West das traditionsreiche Ruhrpott-Derby im Eishockey, ESC Moskitos Essen gegen Herner EV, statt. Hierzu werden voraussichtlich mehrere hundert Fans beider Vereine mit der Bahn zum Spielort nach Essen-West anreisen.

Union-Fans reisen mit einem Fanzug ins Ruhrgebiet

Um 20.30 Uhr geht dann in Gelsenkirchen die Bundesligabegegnung Schalke 04 gegen FC Union Berlin über die Bühne. Zahlreiche Unioner werden mit einem Fanzug ins Ruhrgebiet reisen. Hinzu kommen eine vierstellige Anzahl von Schalker-Fans, die mit dem ÖPNV zum Austragungsort kommen werden.

Die Anreise zu den verschiedenen Veranstaltungen in Verbindung mit der „Rushhour“, dem „Weihnachtsmarktreiseverkehr“ und der Abreise von den Fridays For Future Versammlungen, kann zu vollen Zügen und Bahnhöfen im Ruhrgebiet führen, so die Bundespolizei. Reisende sollten dies einplanen und im Zweifelsfall lieber einen Zug früher bzw. später nehmen.

Die Bundespolizei wird im Großraum Dortmund, Essen und Gelsenkirchen in Bahnhöfen und Zügen präsent sein. Die Einsatzkräfte sind jederzeit ansprechbar. Zudem rät die Bundespolizei zur Vorsicht. Im dichten Gedränge von Bahnhöfen, Zügen und auf Weihnachtsmärkten herrschen optimale Bedingungen für Taschendiebe. Seien sie aufmerksam und lassen Sie wichtige Dokumente und Kreditkarten zu Hause.