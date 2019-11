Bürgerforum: Zahl der Wohnbauflächen schrumpft auf sieben

Die Haarzopfer Bürgerinitiative „Finger weg von Freiluftflächen“ erhebt Vorwürfe an die Adresse von Politik und Stadtverwaltung. Der Anlass: Bereits am heutigen Donnerstag soll der Fachausschuss für Stadtentwicklung und Bauordnung des Stadtrates darüber befinden, welche Freiflächen für den Wohnungsbau genutzt werden sollen. Nur noch sieben kommen nach Einschätzung der Verwaltung überhaupt infrage.

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung war erst kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt worden. Die Haarzopfer Bürgerinitiative sieht sich deshalb nach den Worten ihres Sprechers Jörn Benzinger ausgebremst. Hatte sie doch öffentlich angekündigt, mehr als 6000 Protest-Unterschriften übergeben zu wollen. „Wollte man uns da gezielt hinters Licht führen?“, fragt Jörn Benzinger und erklärt: „Nicht mit uns.“

Die Planungsverwaltung hatte 28 Flächen aus dem Bürgerforum geprüft

Die Liste potenzieller Wohnbauflächen ist derweil erheblich zusammengeschrumpft. Die Planungsverwaltung schlägt der Politik sieben Freiflächen vor. Es handelt sich um eine Fläche an der Dinnendahlstraße in Huttrop, um das ehemalige Ledigenheim an der Seumannstraße in Altenessen, um den Sportplatz an der Serlostraße in Altendorf, um das von der Autologistik-Firma Helf genutzte Gelände an der Stauderstraße/Ecke Emscherstraße in Altenessen, um eine Fläche an der Bonifaciusstraße in Schonnebeck, die zuletzt als Standort für eine Asylunterkunft genutzt worden war, sowie die Brachfläche einer ehemaligen Fabrik an der Alleestraße in Freisenbruch. Auch eine Freifläche in Haarzopf ist übrig geblieben. Es handelt sich um das Gelände einer ehemaligen Gärtnerei an der Raadter Straße.

Bürgerinitiative untermauert Kritik am Bürgerforum „Wo wollen wir wohnen“

Die Planungsverwaltung hatte insgesamt 28 Flächen geprüft. Diese waren beim Bürgerforum „Wo wollen wir wohnen“ im November 2018 als „sehr geeignet“ in die Priorität I oder als „geeignet“ in die Priorität II eingestuft worden. Die Verwaltung legt dem Planungsausschuss nun nahe, auch Flächen genauer zu betrachten, die beim Bürgerforum in die Priorität III einsortiert wurden. Die Bürgerinitiative „Finger weg von Freiluftflächen“ lehnt auch dies ab. Ihrer Ansicht nach war das Bürgerforum nicht geeignet, um über potenzielle Wohnungsbauflächen zu befinden. Das gelte sowohl für die zufällige Auswahl der Teilnehmer als auch für die Methodik. 420 Essener Bürger, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt worden waren, hatten in Kleingruppen über insgesamt 99 Flächen diskutiert.

Der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung kommt am Nachmittag um 16 Uhr im Rathaus zusammen.