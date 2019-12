Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Büchlein über Kreuzfahrten

Nachdem Maggie Ast die Leitung des „Brüsseler Marktes“ an ihre Nachfolgerin übergeben hat, hat sie sich einem weiteren Herzensprojekt gewidmet. Sie hat ein Buch herausgegeben.

In „Vom Pott auf den Pott“ schildert sie heitere Beobachten von einer Kreuzfahrt. Und sie gibt anderen Kreuzfahrern praktische Tipps. Das alles in einer herrlich ehrlichen Ruhrgebietssprache. Das Büchlein ist in dem Pralinenladen an der Gemarkenstraße 93 erhältlich.