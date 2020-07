Stadtwerke-Baustelle Schloßstraße in Frintrop wird ab Montag wieder zum Teil frei

Essen-Frintrop. Die Stadtwerke Essen beenden ihre Kanalbaustelle auf der Schloßstraße eher. Restaurant und Markt sind von der Frintroper Straße aus erreichbar.

Fast eine Woche früher als geplant zieht die Kanalbaustelle auf der Schloßstraße in Frintrop, Höhe Oberhauser Straße, weiter. In der nächsten Woche sind der Supermarkt Netto und das Restaurant Stammhaus Troja wieder über die Frintroper Straße erreichbar, melden die Stadtwerke Essen.

Die Kanalbauarbeiten hatten am 22. Juli begonnen, die Fertigstellung dieses Bauabschnittes war für nächste Woche Freitag geplant, melden die Stadtwerke Essen. Nun werde das Baufeld bereits am Montag verlegt. Damit könne die Zufahrt zum Parkplatz für den Supermarkt und das Restaurant wieder über die Frintroper Straße erfolgen. Aus Richtung Borbeck kommend muss man dann den neuen Hinweisschildern folgen, um zum Parkplatz zu gelangen. „Alle Arbeiten haben reibungslos funktioniert, auf Überraschungen im Boden sind wir nicht gestoßen“ so Bauleiter Thomas Sümpelmann. Ende August sollen die Kanalarbeiten abgeschlossen sein.

Vollsperrung wird noch nicht aufgehoben

Die Vollsperrung der Schloßstraße besteht nach wie vor. Der Platz reiche nicht für den Rohrgraben, die Baumaschinen und die Autofahrer. Auch die Sicherheit der Bauarbeiter und aller anderen Verkehrsteilnehmer habe Vorrang. Bis Ende August dauern jetzt noch die Kanalarbeiten und das Verfüllen der Baugruben. Dann werde die Vollsperrung der Schloßstraße aufgehoben, bis die letzte Asphaltschicht aufgetragen wird.