Schießsportzentrum ein Volltreffer für Essens Sportschützen

Volltreffer: Mit rund 1 Million Euro hat die Stadt das Schießsportzentrum an der Friedrich-Lange-Straße in Bochold renoviert. Die Sportschützen freuen sich über bessere Bedingungen für ihr Training und ihre Wettkämpfe. Monatlich nutzen etwa 950 bis 1400 Sportlerinnen und Sportler die komplette Anlage.

52 Vereine in Essen betreiben den Schießsport

Der Stellvertretende Sportleiter Rainer van Reesch probiert die neuen Schießstände im Schießsportzentrum aus. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Schießen mit Gewehr (Langwaffe) und Pistole (Kurzwaffe) in den olympischen Disziplinen ist in Essen weit verbreitet. Der Bezirk 02 Ruhr-Emscher mit Vorsitzendem Uwe Schraven aus Schönebeck vertritt die Interessen von 52 Vereinen in Essen sowie vier weiteren aus Bottrop. Nahezu jeder Stadtteil hat einen Schützenverein, dazu kommen Klubs wie die Schieß-Sport-Gemeinschaft Justizvollzugsanstalt Essen oder die BSG Essener Verkehrs AG, Essen Abteilung Sport-Schützen.

Ihnen steht seit den 70er Jahren das Schießsportzentrum unterhalb der Sporthalle Bergeborbeck (nahe dem „Kreuzer“) zur Verfügung. Die Technik der Schießstände wurde im Laufe der Jahrzehnte ständig verbessert, nun ist sie auf dem neuesten Stand. „Wir nutzen jetzt ein Lasermessverfahren. Unser altes Schallmessverfahren war zu anfällig und wurde vom Internationalen Verband auch nicht mehr anerkannt“, schildert der Vorsitzende, selbst Teilnehmer an Deutschen Meisterschaften.

Ergebnisse werden nun online an den Landesverband übermittelt

Eine elektronische Zielscheibe ist lasergesteuert dient in der Schießanlage für Langwaffen im Schießsportzentrum in Essen-Bochold der Ermittlung der Ergebnisse.. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Der Vorteil der neuen Technik: Treffer werden elektronisch erkannt und bewertet. Ringe haben die schwarzen Zielflächen nicht, allerdings wird jeder Aufprall eines Geschosses sofort bewertet und das Ergebnis online an den Landesverband weitergeleitet. Dieser stellt dann eine Bestenliste auf, nach der die Teilnehmer der nächsten Bezirks- und Landesmeisterschaften eingeladen werden. „Dadurch entfällt der Papierkram“, sieht Uwe Schraven einen weiteren Vorteil für die ehrenamtlich tätigen Funktionäre.

Essen OB übergibt die Anlage Oberbürgermeister Thomas Kufen wird die modernisierte Anlage am Samstag, 23. November, um 11.30 Uhr, feierlich zur Nutzung übergeben. Im Anschluss daran laden die Sport- und Bäderbetriebe Essen zu einem Imbiss ein. Anschließend werden die Kreismeisterschaften fortgesetzt.

Und: „Wir haben einige Schritte Vorsprung gegenüber anderen Anlagen.“ Allerdings erreicht die Einladung des Verbandes die Sportler noch immer auf dem Landweg per Post.

Durch die Halle weht ein frischer Wind

Einen Schritt weiter ist der Schützenbezirk beim barrierefreien Umbau des Schießsportzentrums, das schon seit langem ebenerdig erreichbar ist. Mit dem aktuellen Umbau wurden aber auch die Türen zu den Schießständen breiter. Nun wünschen sich die Schützen noch barrierefreie Parkplätze, denn die Zahl der schwerbehinderten Schützen nehme zu, so Uwe Schraven: „Für sie hat der Deutsche Schützenbund neue Disziplinen eingeführt.“

Wichtig für die Sportler ist auch eine gute Belüftung, stoßen ihre Waffen doch einigen Pulverdampf aus. Tatsächlich weht jetzt ein frischer Wind zumindest schon am Pistolen-Schießstand. „Im Rahmen der Sanierung wurde auch die Lüftungsanlage erneuert und die Elektrik angepasst“, berichtet Harald Trotzki. Er ist in den Sport- und Bäderbetrieben der Stadt für die Entwicklung der Sportstätten zuständig. Den Wunsch einer zweiten Lüftung am Langwaffen-Stand werden die Schützen sicherlich Oberbürgermeister Thomas Kufen übermitteln, wenn er am Samstag um 11.30 Uhr die neuen Schießstände offiziell übergibt.