Essen-Borbeck. Der Lebensmittelgroßhandel an der Germaniastraße in Borbeck hat keine Baugenehmigung. Jetzt hat die Stadt eine Ordnungsverfügung erlassen.

Letzte Frist in Essen-Borbeck für illegalen Großhandel

Noch immer ist das Problem des illegalen Lebensmittelgroßmarkts an der Germaniastraße in Borbeck nicht gelöst. Doch nun geht der Rechtsstreit mit dem libanesischen Betreiber wohl auf die Zielgrade. Denn das Bauordnungsamt der Stadt hat eine Ordnungsverfügung erlassen, die die Nutzung der ehemaligen Ausstellungshalle untersagt. Verstößt der Händler nach einer 14-tägigen Frist dagegen, ist ein Zwangsgeld von 5000 Euro fällig. Doch auch gegen dieses Zwangsmittel der Stadt sind noch rechtliche Schritte möglich. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Ärger in Essen-Borbeck begann schon vor einem Jahr

Den Ärger mit dem Lebensmittelgroßhandel haben die Anwohner schon seit etwa einem Jahr. Ihre Luft ließen sie dann in der Juli-Sitzung der Bezirksvertretung IV ab. Regelmäßig werde der Betrieb durch 40-Tonner-Lastwagen beliefert, berichteten sie. Das ist besonders problematisch, weil die Germaniastraße an dieser Stelle nicht nur eng, sondern auch kurvig ist. „Rangiert ein Lastwagen, staut sich der Verkehr. Und wenn dann auch noch die Bottroper Straße wegen der Baustelle dicht ist, dann geht dort nichts mehr“, hat noch in dieser Woche ein Anwohner beobachtet.

Dass damals auf dem Grundstück auch Müll abgelagert war, konnte Bezirksbürgermeister Helmut Kehlbreier damals ebenfalls bestätigen.

Erstaunlicherweise wusste die Ordnungsbehörde im vergangenen Sommer noch nichts von den Beschwerden. „Dem Ordnungsamt liegen keine Vorfälle zu dem Gelände vor“, hieß es damals. Auch Geschwindigkeit in der 30er- und 50er-Zone sowie der Parkraum würden regelmäßig kontrolliert, Vorfälle seien jedoch nicht bekannt worden.

Kontrollen wurden verschärft

Das hat sich inzwischen aber gründlich geändert. Denn im September schaltete sich auch das Amt für Stadtplanung und Bauordnung ein. Bei den Kontrollen stellte sich heraus, dass eine Baugenehmigung für den Lebensmittelgroßhandel in der ehemaligen Autoausstellungshalle nie beantragt worden ist, so die Auskunft der Stadtverwaltung. Auch im Nachhinein könne sie wegen der schlechten Verkehrsanbindung nicht erteilt werden. Deshalb müsse der Lebensmittelgroßhandel zum Jahresende schließen.

Betreiber kündigte eine Verlagerung seines Betriebs an

Dass es überhaupt so weit gekommen ist, erstaunt. Denn der Betreiber des Großhandels hatte nach Bekanntwerden der Beschwerden versichert: „Wenn das Gesetz sagt, macht die Halle zu, dann suchen wir eine andere Halle.“ Allerdings konnte er schon im Sommer die Beschwerden der Anwohner nicht nachvollziehen. Es dauere nur drei bis vier Minuten, bis ein Lastwagen rückwärts in die Einfahrt gesetzt hätte, versicherte er treuherzig. Und es würde nur bis 19 oder ausnahmsweise bis 20 Uhr gearbeitet.

Anwohner, zum Beispiel aus der nahen Brinkstraße gegenüber, haben noch immer einen völlig anderen Eindruck. „Das geht noch immer so“, beklagte sich am Mittwoch ein Senior.

Ob mit der Ordnungsverfügung aus der vergangenen Woche nun das letzte Wort gesprochen ist, wird sich bis Ende Januar erweisen. Denn erst dann kann die Stadt überprüfen, ob sie Bestandskraft erlangt.