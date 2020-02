Essen-Frohnhausen. Kleines Theater in Frohnhausen freut sich über Zuschuss in Höhe von 9000 Euro. Kulturausschuss muss noch zustimmen

Die freie Essener Kulturszene bekommt in diesem Jahr einen um 2,5 Prozent gestiegenen Zuschuss aus dem Stadtsäckel. Das hatten im November die Fraktionen von SPD und CDU im Rat durchgesetzt. Insgesamt fließen 2,67 Millionen Euro. Davon profitiert auch das Theater Der leere Raum an der Raumerstraße in Frohnhausen. Ein Zuschuss von 9000 Euro gleicht das Defizit im Wirtschaftsplan 2020 nahezu aus. Letztlich entscheidet der Kulturausschuss des Rates in seiner Sitzung am Mittwoch, 4. März. Die Stadtverwaltung schlägt allerdings vor, dem kleinen Theater diesen Zuschuss künftig jährlich zu gewähren.

Theater wurde in Essen-Stadtwald gegründet

Das Theater wurde bereits vor elf Jahren von Claudia Maurer in Essen-Stadtwald gegründet. Es verstand sich als Atelier für Regiearbeit und Schauspieltraining. Vier Jahre später wurde es zu einem Theaterraum umgebaut. Im Jahr 2016 stieß Figurenspielerin Mariela Rossi dazu und erweiterte das Theater um ein weiteres Genre.

Die Theatermacherinnen riefen im Juli 2018 mit Unterstützung des städtischen Integrationsbüros ein „interkulturelles künstlerisches Theatercafé“ ins Leben. Seitdem ist es ein Treffpunkt für Menschen unterschiedlicher Kulturen, würdigt das Kulturbüro die Arbeit der beiden Künstlerinnen.

Diese sind von dem Zuschuss, den das Kulturbüro den Politikern vorschlägt, überwältigt. „Das ist der Hammer, eine unglaubliche Wertschätzung unserer Arbeit“, zeigte sich Claudia Maurer nahezu sprachlos. Nun würden die beiden Partnerinnen in die Lage versetzt, „Kunst zu machen“.

Im September 2019 wurde Einrichtung ein gemeinnütziger Verein

Seit vergangenem Sommer ist aus dem kleinen Privattheater der gemeinnützige Verein „Der leere raum e. V.“ geworden, mit Claudia Maurer und Mariela Rossi als Vorsitzende. Mit dieser Rechtsform ist es ihnen möglich, ihre Veranstaltungen von der Stadt fördern zu lassen.

In diesem Jahr ist eine Zusammenarbeit mit den türkischen Schauspielern Serkan und Sibel Öztürk geplant, die ihr Programm des türkischen traditionellen Schattentheaters mit handgefertigten Puppen beim Nachbarschaftsfest gezeigt hatten. Darüber hinaus soll „Der leere Raum“ auch für kleine Konzerte und Tanz geöffnet werden.