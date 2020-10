Essen-Altendorf. Kitaplätze sind in Essen Mangelware. In Altendorf wird nun für 70 Kinder eine neue Kita gebaut. Doch sie geht erst im Herbst 2021 an den Start.

Der laute Verkehr auf der Helenenstraße ist nicht mehr zu hören, stattdessen erklingt leises Vogelgezwitscher. Statt grauen Fassaden und Blechautos fallen große knorrige Bäume auf einer Wiese ins Blickfeld – und mittendrin eine Baustelle.

Noch ist nur ein Rohbau zu finden, doch wenn es nach der Stiftung Glaubens- und Lebenshilfe geht, soll hier demnächst eine Kita mit angeschlossenem Familienzentrum den Ort mit Leben erfüllen.

„Ich hoffe im kommenden Kita-Jahr, so im Sommer/Herbst 2021 gehen wir an den Start“, erzählt Stiftungsvorstand Andreas Riemer. Der Ausbruch der Corona-Pandemie habe die Bauarbeiten etwas zurückgeworfen, doch Riemer ist guter Dinge.

Oberlichter im Gebäude. Draußen soll es eine Rutsche geben, die vom Balkon in der ersten Etage in den Garten führt. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Kita in Essen-Altendorf: 70 Kinder sollen einziehen

Dass er stolz auf den Bau ist, merkt man sofort. Begeistert erzählt Riemer von den Plänen für das Haus – die wohl alles bieten, was ein kleines Kinderherz begehrt:

Einen über 1000 Quadratmeter großen Garten mit großen Bäumen, die im Sommer Schatten spenden können. In der Kita gibt es viel Platz, einen Bewegungsraum, Fußbodenheizung und große Fenster, die Licht reinlassen.

Das Highlight: „Vom Balkon in der ersten Etage wird es eine Rutsche in den Garten geben“, wie Riemer erklärt. Mit dem Bau werde der Stadtteil aufgewertet, ist sich der Vorstandsvorsitzende ganz sicher.

Wenn es losgeht, sollen insgesamt 70 Kinder in drei Gruppen im Kita-Gebäude toben. Auch die ganz kleinen Steppkes, die jünger als drei Jahre sind, werden aufgenommen. Kinder mit den unterschiedlichsten Religionen, Hintergründen und Hautfarben. „Altendorf ist ein multikultureller Stadtteil. Wir rechnen damit, dass wir Kinder aus 20 Nationen bei uns haben werden“, sagt Riemer.

Die Idee für eine Kita gebe es schon seit 20 Jahren. Vor zwei Jahren habe dann die konkrete Planung begonnen. „Wir wussten vom Bedarf an Kita-Plätzen im Stadtteil. Der ist ganz groß.“

Die Außenansicht des Rohbaus an der Helenenstraße. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Hoher Bedarf an Kitaplätzen in Essen

So liegt die Versorgungsquote aktuell für Kinder unter drei Jahren bei 23 Prozent, für Kinder über drei Jahren bei rund 87 Prozent. 14 Kitas gibt es bereits in Altendorf, die Stadt ist bemüht, weitere Betriebe an den Start zu bringen. So soll bereits im kommenden Februar die Kita In der Hagenbeck loslegen.

Doch Kitaplätze bleiben Mangelware, findet der Jugendamtselternbeirat der Stadt Essen, Robert Armbruster. „Die Lage ist weiterhin angespannt – im gesamten Stadtgebiet.“

Und nicht nur an Plätzen mangelt es. „Es ist auch eine Herausforderung Personal zu finden“, schildert Andreas Riemer. Bereits jetzt suche die Stiftung neue Mitarbeiter für den Betrieb. Acht Erzieherinnen und Erzieher sollen eingestellt werden.

„Einen Kita-Leiter haben wir schon gefunden. Er ist im Stadtteil aufgewachsen“, so Riemer. Sowieso sei die Stiftung Glaubens- und Lebenshilfe tief in Altendorf verwurzelt. „Wir wissen, wie das Herz pocht.“