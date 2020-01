Essen-Frohnhausen. Die ersten 48 Wohnungen hat Vonovia an der Frohnhauser Straße modernisiert. Endlich haben die Mieter dichte Fenster, neue Türen und weniger Lärm.

In Essen-Frohnhausen modernisiert Vonovia über 100 Wohnungen

Dass die Modernisierung der sechs Wohnhäuser an der Frohnhauser Straße ihrem Stadtteil optisch gut tut, dessen ist sich Vonovia-Mieterin Doris Tesche bewusst. Das Bochumer Wohnungsunternehmen hatte in den vergangenen Monaten knapp eine Million Euro in die Mehrfamilienhäuser investiert. Doch gegen die angekündigte Mieterhöhung wehrte sich die 76-jährige Mieterin teilweise erfolgreich.

In Essen-Frohnhausen sind 70 Euro monatlich mehr Miete viel Geld

Wie üblich, wenn Vonovia die Modernisierung ihrer Objekte ankündigt, bekommen die Mieter zuvor ein umfangreiches Schreiben. Darin wird aufgelistet, was in den Häusern und ihrem Umfeld gemacht werden soll. Die angekündigte Mieterhöhung von 70 Euro für die 67 Quadratmeter große Wohnung ließ Doris Tesche und ihren Ehemann allerdings schlucken. Doch der anfängliche Zorn darüber legte sich, wie die Rentnerin erzählt, als sie sich mit Regionalleiterin Katrin Heinen über die Einzelheiten der geplanten Modernisierung unterhalten konnte.

Denn nicht alles musste in dem ursprünglich geplanten Umfang ausgeführt werden. Trotzdem ist die Mieterin jetzt mit dem Ergebnis zufrieden. Zumal die Mieterhöhung auf 39 Euro verringert werden konnte.

„Das Haus hat sich zum Positiven verändert. Man fühlt sich viel wohler. Die Fenster sind dichter und man hört den Verkehrslärm mit der Straßenbahn nicht mehr. Die Fenster lassen sich besser schließen, trotzdem funktioniert die Belüftung. Unsere Wohnungstür hat immer geklappert, wenn die Haustür unten aufging, jetzt ist alles dicht“, beschreibt sie die Veränderungen. Erstmals muss sie in diesem Winter auch die maroden Fenster nicht mehr mit einer Decke gegen den Windzug abdichten. Die Modernisierung war offenbar überfällig.

Finanziellen Härtefall geltend machen

Laut Vonovia beträgt die durchschnittliche Mieterhöhung einen Euro pro Quadratmeter, durchschnittlich beträgt die Bestandsmiete nun 7,30 Euro pro Quadratmeter.

Essen Zweite Modernisierung Nach den sechs Wohnhäusern an der Frohnhauser Straße 359 bis 369 modernisiert Vonovia nun auch ihre Objekte mit 64 Wohnungen an der Rüdesheimer Straße 16-22 sowie 21-27. Die Aufstockung der dreistöckigen Häuser wurde nicht durchgeführt, weil u. a. eine Großbaustelle an der Hauptstraße vermieden werden sollte.

Nicht alle Mieter konnten diese Erhöhung mittragen. Wie Vonovia-Sprecher Matthias Wulf mitteilt, habe eine Mieterin einen finanziellen Härtefall geltend gemacht, für sie sei eine Lösung gefunden worden. Außerdem wurde für eine Rollator-Fahrerin noch eine neue Zuwegung gebaut, damit sie ihre Wohnung barrierefrei erreichen kann.

Mieterberaterin Siw Mammitzsch empfiehlt, sich vor einer angekündigten Modernisierung möglichst mit den Nachbarn abzustimmen, sich zu organisieren und Beratungsangebote anzunehmen.