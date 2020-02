In Essen-Borbeck ist die Meinung der Bürgerschaft gefragt

Führen gemeinsam die Befragung in Borbeck durch: (von links) Jil-Nadine Raulf, Studentin an der FOM Hochschule, Prof. Dr. Christian Rüttgers (FOM), Svenja Krämer, Leiterin Citymanagement bei der EMG, Andrea Wilbertz, Kommissarische Leiterin der Stadt-Agentur Essen, Tabea Hansen, Studentin an der FOM, und Walter Frosch, Moderator und Masterplan Borbeck.