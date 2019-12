In Essen-Bochold ist sichere Haltestelle nicht in Sicht

Die Beschwerde und Warnung, die CDU-Bezirksvertreter Thomas Mehlkopf-Cao an die Stadtverwaltung richtete, waren eigentlich deutlich genug. Anlass war die gewünschte Umgestaltung der Straßenbahnhaltestelle vor dem Haus-Berge-Altenheim. Im Rahmen des Bürgerprojekts „Stadtteilhabe“ hatten sich im Sommer 2017 zahlreiche Bocholder und Borbecker Gedanken über die „Infrastruktur für unsere Zukunft“ gemacht, konkret über die Germaniastraße mit ihrer Straßenbahnhaltestelle Zinkstraße. Als sich auch weit über ein Jahr später noch nichts in Sachen Barrierefreiheit und sicherem Überweg getan hatte, schrieb Thomas Mehlkopf-Cao als Fraktionssprecher in einem Antrag an die Bezirksvertretung IV: „Obwohl den Bürgerinnen und Bürgern in Aussicht gestellt wurde, das Projekt umzusetzen, zumindest wohlwollend zu prüfen, ist bis zum heutigen Tage nichts passiert. Die Bürgerinnen und Bürger sind deshalb mehr als frustriert. Angesichts schwindenden Demokratieverständnisses und Aufkommen rechten Gedankengutes, stärkt dieses Verhalten weder das Vertrauen in die Verwaltung noch in die Politik.“

Hoffnungsschimmer: Im Sommer 2020 soll die Planung beginnen

Die Haltestelle Zinkstraße in Essen-Bochold. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Seitdem sind wieder 15 Monate verstrichen, ohne dass die alten Menschen aus der Geriatrie sicherer als vor drei Jahren die an dieser Stelle überbreite Germaniastraße überqueren könnten. Doch jetzt gibt es zumindest einen Zeitpunkt, an dem mit der Planung – aber noch nicht mit dem Umbau – begonnen werden könnte: Jahresmitte 2020. Die Patenschaft über die Bocholder Gruppe „Rosenkranz“, die 2017 den Wettbewerb der Ingenieurkammer Nordrhein-Westfalen gewonnen hatte, hatte die Bürgerinitiative gegen den wilden Automarkt (Bigwam) übernommen. Deren Sprecher Klaus Barkhofen sagt jetzt: „Ich bin zufrieden, dass es überhaupt los geht.“

Ihm ist bewusst, dass es finanzielle Probleme gibt, die Germaniastraße komplett umzubauen. Deshalb solle jetzt zuerst die Straßenbahnhaltestelle allein neu geplant werden. Gedacht werde nun an einen etwa 40 Meter langen Bahnsteig, der von beiden Seiten aus auch von Menschen mit Rollator betreten werden kann. Allerdings werde das nur ein Bahnsteig an der Seite ein, kein großer Mittelbahnsteig, wie man sich ihn eigentlich gewünscht hatte. Gleichwohl sei damit zu rechnen, dass in Fahrtrichtung Haus-Berge-Straße die Germaniastraße dann in Höhe der Haltestelle nur noch einspurig inklusive Radweg verlaufen werde. Ob eine Fußgängerampel auch ohne Zuschüsse finanzierbar ist, prüft das Amt für Straßen und Verkehr.

Personalkapazitäten sind an anderer Stelle gebunden

Die hier vor vier Jahren aufgenommenen Stolperfallen an der Haltestelle Zinkstraße der Linie 101 in Essen-Bochold sind noch immer nicht beseitigt. Foto: Socrates Tassos / Socrates Tassos/FUNKE Foto ServicesSocrates Tassos/FUNKE Foto Servi

Der behindertengerechte Umbau der Haltestelle Zinkstraße soll 2020 oder 2021 umgesetzt werden, informierte das Amt für Straßen und Verkehr (ASP) die Bezirksvertretung. Doch die Personalkapazitäten sowohl bei der Ruhrbahn als auch im Amt seien frühestens am Sommer vorhanden. Aktuell seien sie für die Bahnhofstangente in der Innenstadt gebunden.

Essen Gleichzeitung und auf Augenhöhe aktiv werden Aus der Projektbeschreibung: Das Bürgerprojekt „Stadtteilhabe“ verfolgt das Ziel, alle Akteure, die bei der Stadtteilentwicklung ganz entscheidend sind – aber meist erst nacheinander beteiligt werden - gleichzeitig und auf Augenhöhe aktiv werden zu lassen. Die Projektpartner wollen zeigen, dass auf diese Weise ein Ergebnis kreativ, nah an den Menschen und auf der Basis eines stabilen und zielorientieren Konsenses geschaffen werden kann. Essens Dezernentin Simone Raskob sagte zum Ende des Projekts im September 2017: „Das Projekt ist gelebte Bürgerbeteiligung, ist Augenhöhe und ist Zukunftsperspektive. Wir sind begeistert, wie viele Gruppen bereits heute darin engagiert sind.“

Im nächsten März sei ein weiterer Gesprächstermin mit der Verwaltung geplant, berichtet Klaus Barkhofen. Das Amt für Straßen und Verkehr teilt jedoch schon mit, dass es nicht vorgesehen sei, dass es „die Entwürfe zum Umbau der Germaniastraße detailliert prüft, bis zur Baureife weiterentwickelt oder gar genauso umsetzen wird. Auf der anderen Seite werden die vielen guten Ideen sicher auch wieder herangezogen, wenn eine Erneuerung der Germaniastraße ansteht.“

Wie schrieb Thomas Mehlkopf-Cao bereits 2018 über die Zeitverzögerung: „Die Bürgerinnen und Bürger sind deshalb mehr als frustriert.“