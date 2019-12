Essen-Frohnhausen. „Der leere Raum“ zeigt Shakespeares „Sturm“ in deutsch-türkischer Co-Produktion. Derzeit laufen in Essen-Frohnhausen öffentliche Proben.

Essen-Frohnhauser Theater spielt Klassiker zweisprachig

Alle Plätze im Frohnhauser Theater „Der leere Raum“ sind zur ersten öffentlichen Probe von „Der Sturm – Fırtına“ besetzt. Ein internationales Publikum aus der Nachbarschaft verfolgt mit Spannung das interkulturelle Projekt der kleinen Bühne an der Raumerstraße. Regisseurin Claudia Maurer und Figurentheaterfrau Mariela Rossi setzen den Shakespeare-Klassiker neu in Szene.

Theater in Essen-Frohnhausen möchte deutsch-türkische Grenzen überwinden

Der Inhalt ist aufs Wesentliche reduziert, die Produktion erfolgt in deutsch-türkischer Zusammenarbeit. Im Stück geht es um Heimat, Flucht, Asyl, Fremdsein und Ankommen. Auch sprachlich will das deutsch-türkische Ensemble Grenzen durch das Experiment überwinden.

Das Schauspielerpaar Sibel und Serkan Öztürk, aufgrund politischer Wirren vor zwei Jahren in Frohnhausen gestrandet, ist mit Begeisterung dabei. „Sibel und Serkan wollten möglichst viel Deutsch im Stück sprechen“, erzählt Maurer. Um den Künstlerkollegen entgegenzukommen, versprach die deutsche Seite im Gegenzug, den Text auf Türkisch zu lernen – ein ebenso ehrgeiziges wie schwieriges Unterfangen. „Doch unser Türkisch ist garantiert schlechter als ihr Deutsch“, erklärt Maurer in einer kurzen Einführung den Zuschauern.

Längst nicht alle Zuschauer verstehen den Text

Kleine Figuren werden mit Hilfe eines Smartphones auf die Bühne des Theaters Der leere Raum in Essen-Frohnhausen projiziert. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Die Schauspieler ganz in Schwarz sammeln sich einen Moment und starten mit einem traurigen Lied in die erste Szene. Längst nicht alle Gäste verstehen den Text. Doch die für deutsche Ohren ungewöhnliche Melodie, begleitet von einer kleinen Trommel, sowie die Stimmen der vier Darsteller lassen Düsteres erahnen. Nach der Musik beginnt eine Reise übers Meer, dargestellt durch eine wellenförmig drapierte Folie. Die wirkt im Licht der Scheinwerfer auf dem schwarz gedeckten Bühnentisch wie ein Ozean: Der Sturm, auf Türkisch „Fırtına“ bricht aus. Vor dem Tisch knien Rossi und Ehepaar Öztürk mit den Rücken zu den Gästen. Sie rufen in beiden Sprachen um Hilfe. Immer lauter und verzweifelt. Doch die Schreie bleiben ungehört: Das tosende Wasser reißt das imaginäre Schiff und mit ihm alle Passagiere in die Tiefe.

Die Handykamera filmt das Geschehen und liefert Bilder, die zeitgleich auf eine Leinwand hinter den Darstellern projiziert werden. „Micro Cinema Theater“, sagt Maurer, nenne man das. Wer Türkisch kann, ist danach im klaren Vorteil. Aber auch ein wenig Kenntnis über Shakespeares „Sturm“ hilft, die weitere Handlung zu verstehen. Zauberer Prospero (Serkan Öztürk) und seine Tochter Miranda (Sibel Öztürk) treten auf. Sie reden viel, schnell, laut und gestenreich. Die ausdrucksstarke Mimik schenkt Hinweise auf den Inhalt der Unterhaltung.

Nach der Probe wird die Szene rege diskutiert

Sie proben das Shakespeare-Stück „Der Sturm“: (v. l.) Mariela Rossi, Serkan Öztürk und Sibel Öztürk. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Im Anschluss der rund 20-minütigen Probe entsteht eine rege Diskussion über die Szene. „Die türkischen Mitbürger hatten viel zu lachen“, sagt eine Deutsche. „Mir fehlte der Inhalt des Werks“, fügt ein Mann hinzu. „Ich hätte ja gern mehr verstanden“, kommentiert eine andere Zuschauerin. „Aber so ergeht es den Leuten, die hier landen und unsere Sprache nicht können.“

Essen Theater ist spezialisiert auf Schauspiel und Figurentheater „Der Sturm“ von William Shakespeare liefert den zeitlosen Stoff für das interkulturelle Schauspiel-Projekt in Frohnhausen. Zauberer Prospero, einst Herzog von Mailand, lebt mit seiner Tochter Miranda auf einer einsamen Insel. Dorthin hatte er wegen einer Intrige seines machthungrigen Bruders Antonio fliehen müssen. Das Schicksal führt alle ein paar Jahre später wieder zusammen. Prospero sinnt auf Rache und nutzt magische Kräfte. „Der leere Raum“ ist spezialisiert auf Schauspiel und Figurentheater und experimentiert mit Mischformen, digitalen Medien und Tanzelementen. Für das interkulturelle Projekt wurde das Theater vom nordrhein-westfälischen Landesbüro für freie darstellende Künste in Dortmund gefördert.

Nach den Herbstferien hatten die Darsteller mit den Proben angefangen, den Text auf Deutsch und Türkisch geübt und vor allem viel am Schauspiel gefeilt. Dass Serkan und Sibel Öztürk gelernte Bühnenprofis sind, ist nicht zu übersehen. Souverän finden beide in unterschiedliche Rollen und vermitteln durch Gestik und Mimik starke Emotionen. „Der Sturm“ haben sie noch nicht gespielt, aber Sibel Öztürk war am Staatstheater Ankara einmal die „Lady Macbeth“, wie sie berichtet. Ihr Mann habe beim Film gearbeitet, Drehbücher geschrieben und Theater gespielt, aber auch „Karagöz“, eine traditionelle Form des Schattenspiels.

Stück soll ohne Schwierigkeiten zu verstehen sein

Auch weiterhin soll das Projekt von öffentlichen Proben begleitet werden. „Unser Ziel ist es, das Stück so zu gestalten, dass es niederschwellig zu verstehen ist“, sagt Maurer. Eine Herausforderung für Künstler und Publikum. „Die Schnörkel und Tonschritte, die wir so nicht kennen, haben das Lernen des Lieds erschwert“, erläutert Rossi. Die Texte wollen sie, so gut es geht, in beiden Sprachen verzahnen, wobei die schwierige Versform weitgehend wegfallen soll. Einen wichtigen Job erledigt Nevin Kuhlmann, Türkin mit deutschem Ehemann. Sie ist die Vermittlerin zwischen den Kulturen und übersetzt.

Religion, Geschichte und Sprache mögen die Beteiligten trennen, verbindend zwischen den Kulturen aber wirkt die Liebe zum Theater.