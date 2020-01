Essen-Dellwig. Über die Feiertage wurde der Spielplatz an der Rauchstraße in Essen-Dellwig mit Grafitti verschmiert.

Ärger in Essen-Dellwig über besprühte Spielplatz-Rutsche

Für Thomas Osterholt sollten es eigentlich unbeschwerte, fröhliche Festtage bei seiner Familie in Dellwig werden. Der 58-jährige Straßenbahnfahrer ist stolzer Großvater zweier süßer kleiner Enkel und freute sich auf schöne Stunden mit Jonas (3) und Marasophie (2), so wie Heiligabend auf dem Spielplatz an der Rauchstraße. Doch als er am 2. Weihnachtstag mit ihnen dorthin zurückkehrte, da packte ihn der Zorn: Überall hatten Unbekannte ihre Tags versprüht: auf der Tischtennisplatte, auf der Sitzbank, auf dem Papierkorb und besonders auf der großen Rutsche.

„Nach Silvester eigentlich peanuts“

Ein Mülleimer steht beschmiert auf dem Spielplatz an der Rauchstraße. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Thomas Osterholt weiß die Schmierereien einzuschätzen: Eigentlich halb so wild. „Nach Silvester ist das peanuts“, sagt er mit Blick auf die vielen Zerstörungen im Stadtgebiet, zum Beispiel der abgetretene Abfallkorb auf der Heißener Straße. Doch diesmal nahm er es persönlich, denn als Ratsmitglied und Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Dellwig, der sich für seinen Stadtteil einsetzen möchte, steht er nicht nur in der Kritik, sondern muss auch mit persönlichen Anfeindungen leben. Richtig heftig seien die Anfeindungen im Jahr 2016 geworden, als sich Thomas Osterholt für eine Flüchtlingsunterkunft an der Levinstraße stark gemacht habe. Damals seien sogar Drohbriefe in seinem Briefkasten gelandet.

Die Spielplatz-Schmierereien ließen jetzt das Fass überlaufen. Auf seiner Facebook-Seite schrieb er: „Haben doch ein paar Hirnlose den Kindern den Spaß verdorben. Sachbeschädigung nennt man das! Sind das solche Gehirnakrobaten, die immer über uns ,Politiker’ ablästern?“

Spielplatzpate aus Bochold zeigt viel Verständnis

Ratsherr Thomas Osterholt ärgert sich sowohl über Schmierereien als auch über Anfeindungen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Seit 20 Jahren sei er SPD-Mitglied. „Die Leute schimpfen über uns Politiker, wir würden uns die Taschen voll machen. Dabei bin ich nur Straßenbahnfahrer, fast ein Hilfsarbeiterjob. Als ich die Schmierereien sah, da kam bei mir der Frust hoch.“

Essen Positives aus Schönebeck Seit vergangenem Sommer sind Florian und Nina Berger Spielplatzpaten in Schönebeck. Sie haben an der Bonnemannstraße bisher nur gute Erfahrungen gemacht. „Bei dem schönen Wetter war der Spielplatz sehr gut frequentiert. Es gab keine Böller und es ist noch nichts verschmiert. So, wie ich es mir vorgestellt habe“, berichtet Florian Berger.

Auf viel Verständnis stößt er bei Klaus Adelskamp aus Bochold. Er ist Spielplatzpate an der Matthäuskirchstraße. „Diese Vollidioten, die bei Dunkelheit Parkanlagen und Spielplätze beschmieren etc. kommen leider in unserem ganzen Bezirk IV vor! Das hat nichts mit politisch Andersdenkenden zu tun! Diese Leute (Jugendliche) können nicht denken! Das passiert, wie schon erwähnt, alles bei Nacht und Nebelaktionen und ist reine Zerstörung aus Langeweile!“

Spielplatzkonferenz kennt die Problematik seit Jahren

Spielplatzpate Klaus Adelskamp mit Ehefrau pflegen den Spielplatz Matthäuskirchstraße. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Service

Ein Thema, das er bei Spielplatzkonferenzen entsprechenden Leuten sowie Ordnungsamt und Polizei vorgetragen habe: „Dass bei Dunkelheit auf diesen Plätzen mehr kontrolliert werden muss. Und was passiert? Nichts! Ob ich bei diesen Versammlungen dabei bin oder in ,China fällt ein Sack Reis um’ – nichts passiert.“

Thomas Osterholts Tochter Vera Hill hat sich vor einem Jahr entschlossen, Spielplatzpatin zu werden, und zwar am Pferdebrink. „Ich fand ihn so schlimm mit seinem Kletterturm ohne Rutsche. Da habe ich mir vorgenommen: Du nimmst den schlimmsten Spielplatz.“ Mit Hilfe der Bezirksvertretung und mit dem Erlös eines ersten Spielplatzfestes will sie sich für Verbesserungen einsetzen. Ihr Vater wird sie weiterhin unterstützen – trotz aller Anfeindungen.